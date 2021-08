Por qué el “Fuera Baños” se hizo tendencia en redes previo al partido de América vs Xolos

Santiago Baños explota contra la Concacaf por la organización y la poca retribución económica (Foto: Captura de pantalla Youtube Club América)

Desde las primeras horas de la tarde de este domingo 22 de agosto la comunidad azulcrema comenzó a viralizar la petición del despido del presidente deportivo de América, Santiago Baños. Ocurrió luego de que se diera a conocer que el técnico Santiago Solari no podría estar presente en el banquillo Águila durante el juego contra los Xolos de Tijuana.

El club de Coapa compartió un comunicado a través de sus medios oficiales indicando que el técnico argentino presentó nauseas inflamación del oído interno en los últimos dos días. A pesar de que Solari ya fue dado de alta, se le recomendó reposo de algunas horas, ocasionando su ausencia para el partido contra los de la frontera. El encargado de dirigir seria Santiago Sánchez.

Ante esta situación, un sector de usuarios en la red social Twitter, señalaron a Santiago Baños como el “responsable” de las molestias de Solari. Además, aprovecharon el momento para mostrar su descontento con la gestión del presidente deportivo de las águilas durante los últimos torneos y poner en tendencia el #fuerabaños.

La afición de América ha pedido constantemente la salida de Baños del club (Foto: Captura Twitter)

Además, el dueño del club, Emilio Azcárraga, mandó sus buenos deseos y pronta recuperación al técnico americanista. Los aficionados intentaron hacer llegar el #fuerabaños hasta la atención del propietario de Televisa y del América. Incluso, muchos recriminaron también a Azcárraga por la falta de refuerzos que el equipo ha padecido últimamente.

Las criticas de los seguidores Águila se ha generado debido a la falta de acción por parte de la directiva para contratar a jugadores importantes y reforzar el plantel azulcrema. Varios usuarios comentaron sarcásticamente que la enfermedad de Solari era provocada debido a que Baños no había traído a los refuerzos que él propio técnico solicitó.

La situación de Nicolás Benedetti y Nicolás Castillo también ha caído de manera en el centro de la afición. Los seguidores han criticado a la directiva por no poder “deshacerse” de dos jugadores que no han rendido buenos resultados al club, y que generalmente se han mantenido con problemas físicos, lo que ha generado que su presencia dentro de las canchas no sea constante.

Salvador Reyes (i) de América celebra un gol hoy, en un partido del torneo Apertura 2021 de la Liga MX entre Club América y Club Puebla en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). EFE/Carlos Ramírez

Otro sector de los usuarios hicieron alusión al jugador Sebastián Giovinco, quien está libre de contrato con algún club y quien generalmente se ha postulado como objeto de deseo de los aficionados como un posible refuerzo bomba de las Águilas ya en varios periodos de traspasos. El caso de Arturo Vidal también molestó a los fanáticos americanistas, pues desde su perspectiva, la compra del jugador chileno proveniente del Inter de Milán podría haber resultado “factible”. Sin embargo, finalmente resultó que todo lo especulado únicamente se había tratado de rumores de los medios y una supuesta petición directa por parte de Santiago Solari.

A pesar de que América se encuentra actualmente en la cima de la clasificación general y los resultados han sido positivos, a los seguidores no les ha convencido por completo el accionar del plantel dentro del campo. Y, sobre todo, el malestar general pasa por la gestión de Santiago Baños y la directiva bajo el mandato de Emilio Azcárraga.

Los problemas de profundidad en la plantilla puestos en evidencia por las recientes lesiones de jugadores importantes generaron aún más molestia de varios aficionados. Además, la adquisición de un futbolista como Mario Osuna generó criticas debido a argumentos en contra del traspaso, argumentando que América merecía contar con jugadores de más renombre.

