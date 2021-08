“Estos colores se defienden a muerte”: así se disculpó Pablo Aguilar con Santiago Giménez

Pese a su juventud, Giménez se encaró con un jugador de jerarquía como Pablo Aguilar (Foto: Twitter/@golesycifras)

Los futbolistas del Cruz Azul emitieron, a través de sus redes sociales, mensajes en donde se disculpan por los actos suscitados en la cancha de San Luis. Ambos reconocen que esa acalorada discusión no es algo que represente los valores del club.

Por un lado, Pablo Aguilar pidió una disculpa a la afición y a los compañeros de equipo, y también externó que los colores del Cruz Azul siempre se deben defender hasta la última instancia, pero que siempre debe haber respeto al hacerlo. Además, señaló que no fue una actitud idónea y que buscará mejorar porque es lo que se merece la institución.

Así como Aguilar se disculpó, Santiago Giménez también emitió un mensaje en su cuenta de Instagram. En este se menciona que lamenta la situación y que respeta y admira plenamente a todos los compañeros y siempre será así.

Pablo Aguilar se disculpó luego de encararse con Santi Giménez y esta fue su respuesta (Foto: Instagram/@paguilar87)

Igualmente, mencionó que la pasión que se vive en los juegos siempre se lleva al máximo, pero las cosas que suceden en la cancha, se quedan en la cancha. Finalizó señalando que todos deben estar unidos para llevar a la camiseta cementera a lo más alto, el lugar al que pertenece, dijo el delantero mexicano.

Pablo Aguilar se ha caracterizado por ser un jugador de carácter fuerte. Dentro de la cancha es un elemento que siempre impone sus condiciones sobre sus rivales, ese carácter y personalidad lo han llevado hasta donde está; sin embargo, esto ahora le representó una discusión con alguien de su propio equipo, Santiago Giménez.

Este enfrentamiento entre jugadores celestes se dio gracias a que el delantero perdió un balón que representó un peligro latente para Cruz Azul, pues casi termina en gol en favor de los potosinos. Ante esto, Aguilar se molestó tanto que, junto con Yoshimar Yotún, le recriminaron fuertemente.

Santiago Giménez también reaccionó a su encare en el juego en San Luis (Foto: Instagram/@sant.gimenez)

Si bien ambos ya explicaron y se disculparon, este hecho es merecedor de un análisis para poder conocer cómo es que se llevan los ánimos en La Noria. Por una parte, la experiencia de Aguilar debe encaminar a quienes apenas van comenzando su camino como “El Bebote”; por otro, la juventud tiene que comprender el peso que puede tener una acción o jugada individual mal desarrollada.

Es claro que la presión no cesa para Cruz Azul; aunque son los actuales campeones y terminaron con los fantasmas que los perseguían por más de dos décadas, la exigencia que guarda un club con tanta historia no se detiene, y este es un reflejo de ello. Claro que esta disputa no puede entenderse como un “vestidor roto”, pues gracias a los mensajes aclaratorios, aquellos potenciales rumores se esfumaron.

Cruz Azul es sexto de la clasificación general, suma 9 puntos de 18 posibles. No es un mal arranque o algo que avecine una “campeonitis”, pero tampoco es algo positivo para los dirigidos por Juan Reynoso. Ha ganado dos juegos (Necaxa 2-1 y Toluca 4-0), empatado tres (Santos, Monterrey y San Luis, y perdido uno (Mazatlán) en lo que va del Apertura 2021.

La Máquina no ha desplegado su mejor futbol y su exhibición en el juego contra San Luis es muestra de ello. A pesar de haber vencido con un contundente 4-0 a un poderoso Toluca, este fin de semana no pudo anotar un solo gol al noveno de la tabla general. Esta muestra de inconsistencia por ahora no representa grandes problemas, pero quizá en un futuro cercano sí lo sea.

