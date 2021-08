Santos vs Orlando: autoridades omitieron sanción por grito homofóbico contra el arquero Gibrán Lajud

Santos Vs. Orlando City en el partido de los cuartos de final de la Leagues Cup. (Foto: Nathan Ray Seebeck/ REUTERS)

Tanto en el futbol mexicano como en otros países, ha habido sanciones por parte de la Federación Internacional, debido a las conductas de los aficionados, en las que expresan gritos homofóbicos. Luego de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) fuera sancionada por 2.2 millones, el 29 de mayo de 2021 en su encuentro contra Islandia en el AT&T Stadium Arlington de Texas, en la afición mexicana disminuyeron las expresiones de homofobia contra sus rivales.

A pesar de que la FIFA ha establecido sanciones a los equipos que tienen conductas de carácter homofóbico en los estadios, la afición del Orlando City, se fue contra el arquero de Santos laguna, durante el partido de cuartos de final de la Leagues Cup.

En el minuto 65, comenzaron a escucharse los insultos contra Gibrán Lajud, y aunque exhortaron a los aficionados a no continuar con su conducta, no hicieron caso y los gritos contra el portero del Santos Laguna continuaron.

El delantero del Orlando City SC Tesho Akindele, recibe una tarjeta amarilla en el minuto 50 durante un partido contra el Santos Laguna en el Exploria Stadium. (Foto: Reuters)

¿Hubo sanciones contra el equipo Orlando City?

El juego se tornó injusto, porque en encuentros pasados cuando se han llevado a cabo este tipo de conductas, los árbitros han detenido los partidos. Sin embargo, el equipo no ha recibido ninguna sanción.

El partido se llevó a cabo el día 12 de agosto y hasta ahora no se ha pronunciado al respecto ninguna autoridad o representante de Orlando City que es lo que se espera, ya que tanto en los equipos de clubes mexicanos, como en la Selección Mexicana se ha cumplido con las medidas que las FIFA les dio y tendría que ser una medida general.

Al terminar el partido, Gibrán Lajud en la conferencia de prensa habló acerca del “grito homofóbico” y exhortó a que los aficionados den su apoyo sin conductas irrespetuosas, con lo que reafirmó la postura de “la diversidad y la inclusión en el fútbol” expuesta por la Federación Mexicana de Fútbol en la campaña en contra del grito discriminatorio.

Aficionados del Santos Laguna antes del inicio del partido contra el Orlando City en el Exploria Stadium. (Foto: Nathan Ray Seebeck/ REUTERS).

“Es algo que las autoridades del fútbol, los dirigentes de la liga mexicana y la Concacaf han intervenido. La FIFA ha tratado de erradicarlo, pero la realidad es que uno como jugador y portero durante el partido muchas veces no escucha, no presta atención a esos detalles que pasan en las gradas. La realidad es que tenemos que apoyar y solicitar a la afición que no lo hagan ni lo sigan manifestando. Que vayan a la cancha, que griten, que apoyen, pero siempre de forma respetuosa”.

Cuando Gibran Lajud, el arquero del Santos hizo un saque de meta en el minuto 65 del partido, se escuchó “el famoso” grito homofóbico “Ehh pu..” y a través de las pantallas, se exigía que la afición del Orlando City detuviera su acción, con el siguiente mensaje: “Concacaf Anti-discrimination”.

En el enfrentamiento, el equipo del Santos Laguna, con el gol de Juan Ferney Otero dominó el marcador 1-0, lo que les otorgó el pase a la semifinal en la que enfrentará en el estadio Lumen Field, el 14 de septiembre 2021 al Seattle Sounders. Dicho equipo se impuso en el partido contra Tigres y lo eliminó, quedando 3-0 goles.

SEGUIR LEYENDO :