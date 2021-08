“Quiero regalarle una medalla a México en París 2024”: María Fassi habló sobre su participación en Tokio 2020

Maria Fassi no logró colocarse cerca de los puestos de medallas en el golf femenil de Tokio 2020 (Foto: Murad Sezer/REUTERS

María Fassi y Gaby López enviaron sus primeras declaraciones a través de un video en redes sociales luego de concluir su paso por la justa Olímpica de Tokio 2020. Aunque su desempeño no fue el esperado por todos los mexicanos, ambas atletas se expresaron orgullosas de representar a su país y con ánimo para continuar mejorando en sus carreras.

“Quiero agradecerles a todos por el apoyo, las buenas vibras, el aliento, por estar pendiente de la delegación mexicana en estos juegos Olímpicos”, mencionó Fassi.

La participación de la joven promesa mexicana no fue la mejor posible, sin embargo, su esfuerzo y dedicación por intentar representar al deporte azteca de manera digna no quedaron en duda. “Si bien no se cumplio el objetivo de llevar una medalla para México, quiero decirles que lo di todo, que no deje nada en el campo”, expresó la golfista de Pachuca, Hidalgo.

Fassi tiene su enfoque puesto en llegar de la mejor manera a los próximos Juegos Olímpicos: “Mi compromiso y mi trabajo se va a duplicar para poder regalarle una medalla a México en París 2024. Tenemos mucho por mejorar pero también mucho por qué estar orgullosos y esperemos que el siguiente ciclo Olímpico venga con muchas más medallas para el país”.

Fassi cuenta con un gran potencial para dejar en alto el nombre de México en el golf internacional (Foto: Murad Sezer/REUTERS)

Tokio 2020 significaron las primeras olimpiadas para María Fassi y a unas semanas semanas del inicio de la justa, sufrió una lesión en la rodilla. Esto puso en grave peligro su participación en los juegos, sin embargo logró reponerse para representar orgullosa a su país. En el 2020 pudo conseguir su primer título como profesional luego de ganar el trofeo del Cooper Comunities NWA Classic que se jugó en Arkansas.

Antes de disputar los Olímpicos celebrados en Japón, la mexicana pudo tener una experiencia relacionada al contexto del olimpismo cuando formó parte de los Juegos Universitarios y los Juegos Olímpicos de la Juventud. Después de Tokio, seguirá luchando en el proceso por mejorar en los escenarios del golf de la LPGA.

De igual manera, Gaby López comentó que disfrutó mucho de su estancia en las instalaciones Olímpicas y de competir en nombre de México en una instancia internacional. “Estoy muy contenta de haber pasado dos semanas aquí, tuve muchas experiencias, muchos sentimientos y muchas emociones”, agregó.

Gaby López reconoció que no jugó su mejor golf en Tokio 2020 (Foto: Toby Melville/REUTERS)

Lamentablemente, la golfista no cumplió con las expectativas que se tenían sobre su desempeño en la justa. Para muchos, Gaby contaba con grandes posibilidades de colgarse una medalla en Tokio, sin embargo, su actuación quedó lejos de ser buena y no pudo acercarse a los primeros puestos. “A pesar de que no fue mi mejor semana de golf, estoy contenta, muy orgullosa de haber podido representar a México en mis segundos juegos Olímpicos y les quiero agradecer todo el apoyo, las porras y el cariño. Debo seguir mejorando y trabajando para lo que viene”, destacó la mexicana en el video compartido por redes sociales.

La originaria de la Ciudad de México registró 283 golpes totales y uno bajo par, colocándose en la posición 38. En su última ronda realizó 71 tiros, lo cual provocó que bajara cuatro lugares a comparación de cómo había terminado posicionada en la tercera ronda. En Río 2016 terminó en la posición número 31 y para este certamen se vislumbraban posibilidades reales de poder superar este registro. En París 2024, Gaby López buscará llegar mejor consolidada y con más experiencia.





