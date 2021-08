Fórmula 1: Sebastián Vettel fue descalificado del GP de Hungría cinco horas después de la carrera

Sebastian Vettel fue descalificado del Gran Premio de Hungría (Reuters)

Sebastian Vettel fue descalificado del Gran Premio de Hungría y despojado del segundo lugar, por lo que Lewis Hamilton de Mercedes fue ascendido al segundo lugar detrás del ganador de la carrera, Esteban Ocon de Alpine. Por su parte, Carlos Sainz de Ferrari heredó el tercer lugar.

“Después de la carrera, no fue posible tomar una muestra de 1.0 litro de combustible del auto 5”, señaló en un comunicado la Federación Internacional del Automóvil (FIA) publicado cinco horas después de que la caótica carrera terminara en Hungaroring. “El equipo tuvo varias oportunidades para intentar eliminar la cantidad necesaria de combustible del tanque, sin embargo, solo fue posible bombear 0,3 litros”, se explicó mediante el documento. “Dada esta situación, el auto No. 5 no cumple con los requisitos del Reglamento Técnico de la FIA”.

La decisión le quitó a Aston Martin lo que hubiera sido solo su segundo podio de la temporada 2021 luego del segundo lugar de Vettel en Azerbaiyán. A su vez, el campeón mundial Hamilton consiguió ahora una ventaja de siete puntos sobre su rival por el título Max Verstappen, quien subió un lugar del décimo al noveno lugar después del destierro del piloto germano.

El alemán había quedado tercero, por detrás de Hamilton y Ocon

“La pérdida de 18 puntos es decepcionante para el equipo, pero no le quita nada a una conducción impecable de Sebastian”, dijo un comunicado del equipo. “Hoy demostramos que nuestro coche tiene un fuerte ritmo de carrera. Hacia adelante y hacia arriba”.

Hamilton perdió la oportunidad de sumar su victoria número 100, pero se hizo con el liderazgo en el campeonato mundial cuando el francés Esteban Ocon se abrió camino en un caótico Gran Premio de Hungría el domingo para obtener su primera victoria. Después de que un error táctico dejara al británico en el último lugar, el piloto se abrió camino a través del campo y finalmente superó a Fernando Alonso, para terminar tercero detrás del francés y Sebastian Vettel en el Aston Martin. Finalmente, el alemán fue descalificado.

El piloto de Mercedes, que ahora lidera el campeonato, estaba visiblemente mal en el podio después de la dramática carrera y luchó por levantar su trofeo. Inicialmente estuvo ausente de la rueda de prensa reservada para los tres primeros conductores porque estaba viendo a un médico.

“Estoy bien, tuve un gran mareo y todo se volvió un poco borroso en el podio”, aseguró, antes de hablar sobre los problemas de la vida después de Covid. “He estado luchando todo el año para mantenerme saludable después de lo que sucedió a fines del año pasado y todavía es una batalla. No he hablado con nadie al respecto, pero creo que (los efectos de Covid son) persistentes. Recuerdo los efectos de cuando lo tuve y el entrenamiento ha sido diferente desde entonces.

El piloto de 36 años se perdió el Gran Premio de Sakhir en Bahréin en diciembre después de dar positivo por Covid-19 y ha ganado cuatro carreras esta temporada, incluido el GP de Gran Bretaña en Silverstone hace quince días.

En el Autódromo Hungaroring se vio la mejor carrera de 2021 y ahora el calendario entró en un receso por las vacaciones del verano europeo. La acción volverá el 29 de agosto con el Gran Premio de Bélgica en el histórico circuito de Spa-Francorchamps.

