Rompió el silencio Nelson Vázquez, el juez del polémico fallo en la pelea de Brian Castaño

Brian Castaño y Jermell Charlo empataron en el combate del fin de semana (@ShowtimeBoxing)

Brian Castaño fue en busca de una jornada histórica en el AT&T Center de San Antonio y se encontró con una velada que despertó controversias: empató con Jermell Charlo debido al fallo dividido que decretaron los jueces que se repartieron los resultados. Una tarjeta vio vencedor al argentino (114-113), una igualdad (114-114) y otra triunfador al norteamericano por una diferencia cargada de polémica (117-111). Este jueves, Nelson Vázquez, el autor de esa última carta, habló por primera vez del combate.

Desde el final de la contienda, la polémica crece y a los especialistas les cuesta entender el análisis del puertorriqueño. El propio Castaño fue sincero: “Sentí que la pelea la gané. Quiero pedir la revancha inmediatamente porque la pelea sé que la gane yo. Me ha pegado una que otra mano que estuve sentido en el round, pero eso no quita que haya ganado la pelea. Le pegué grandes manos, conecté grandes manos”. Pero el juez tuvo una explicación particular.

“Fue una pelea cerrada, pero no en el sentido de que hubo muchos asaltos cerrados”, sostuvo Vázquez, quien vio una diferencia de seis puntos entre el argentino y el estadounidense, en diálogo con The Gondol. Al ser consultado particularmente sobre lo ocurrido en el décimo asalto, cuando los otros dos jueces vieron ganador al sudamericano pero él vio exactamente lo contrario, contestó: “Esa fue su apreciación. Yo no pensé que debía dar un 10-8 porque en la primera parte del asalto Castaño había conectado muchos golpes también”.

El argentino fue más, pero uno de los jueces entendió que fue superado por Charlo (@ShowtimeBoxing)

Además, insistió: “Si los otros dos jueves hubiesen votado 117-111 por Castaño ahí yo sí hubiera dicho que había algo raro. Pero no fue así: cada uno dio una decisión diferente”.

A su vez, ignoró el dato de que el púgil argentino dio 173 golpes durante el combate y el estadounidense 151: “Es lo de siempre, cantidad contra potencia”. En ese sentido, minimizó las opiniones de quienes critican su fallo: ”Ser juez de una pelea es muy distinto de verla como fanático. Como fanático uno puede estar conversando con amigos, o bebiendo, mientras como juez uno tiene que estar concentrado en todo”.

Lo cierto es que Vázquez no es un inexperto. En su larga trayectoria ha estado en 191 peleas de título mundial desde 1977, incluyendo presentaciones de Pacquiao, Cotto y Joshua, entre otros. También fue elegido en siete oportunidades como Juez del Año en Puerto Rico y en una ocasión se llevó el galardón entregado por la vez a Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Brian Castaño quiere la revancha (@ShowtimeBoxing)

Tras esta pelea, Brian sostuvo su invicto en 19 presentaciones: 17 victorias (12KO) y 2 empates. Precisamente la otra igualdad se había desarrollado con cierta controversia y en otra velada estelar en Estados Unidos ante el reconocido Erislandy Lara. El otro empate de Brian Castaño había sido contra Erislandy Lara. Además, sigue como propietario de la corona de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que conquistó en febrero de este año tras vencer de manera apabullante al brasileño Patrick Teixeira.

Charlo, nacido en Richmond el 19 de mayo de 1990 (31 años), continúa al mismo tiempo como dueño de las fajas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). El ganador de este combate se iba a convertir en el campeón unificado del peso superwelter en los cuatro organismos más importantes del boxeo, algo que sólo lograron en la historia Bernard Hopkins, Jermain Taylor y Terence Crawford, el ucraniano Oleksandr Usyk y el escosés Josh Taylor.

Cabe destacar que para Charlo esta fue su 36ª presentación en un historial que tiene firmadas 34 victorias (18KO), 1 derrota y ahora 1 empate.

SEGUIR LEYENDO: