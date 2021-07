Arsenal busca revertir la serie y pasar de ronda en la Copa Sudamericana frente a Sporting Cristal: hora, TV y formaciones

El cuadro de Sarandí buscará superar al difícil Sporting Cristal

Arsenal ya supo ser campeón de la Copa Sudamericana en la edición 2007 con un plantel soñado y busca repetir la histórica hazaña durante la segunda mitad del año. Pero primero deberá dar vuelta la difícil serie que tuvo su primer capítulo en Lima con victoria para Sporting Cristal por 2-1 con un penal otorgado una vez pasados los 90 minutos de juego. El cuadro argentino deberá hacerse fuerte en Sarandí si quiere soñar en pasar a los cuartos de final y chocar frente al ganador del clásico uruguayo.

Sergio Rondina quedó enojado con la utilización del VAR en la ida y le prestará aún más atención al uso de la tecnología en el partido que arrancará a las 19.15 con el arbitraje del brasileño Raphael Claus que será acompañado por su compatriota Rafael Traci en la cabina. El Huevo viene de igualar 1-1 con San Lorenzo en el debut del torneo local donde hizo descansar a mayoría de titulares aunque en la segunda mitad tuvo que recurrir a ellos cuando el Cuervo ganaba por la mínima.

El entrenador argentino tiene claro cuál es el punto fuerte de los visitantes. “Cuando ingresó Joao Grimaldo, nos hizo un quilombo bárbaro. La clave de Cristal también fueron sus tres volantes, que tienen mucha movilidad. Ahí es donde basa todo su juego”, explicó en charla con Radio Unión previo al duelo de vuelta. Y agregó al respecto: “Quedé con bronca después del partido contra Cristal. Considero que cometimos muchos errores. Pero estoy satisfecho con el rendimiento de los jugadores. Sin embargo, la llave está abierta”.

Por el lado del conjunto peruano, viene de ganar 4-2 el fin de semana frente a Cantolao y quiere estirar su buen presente en el plano internacional. Sporting Cristal sabe que perder por un gol de diferencia significa la eliminación de la Copa Sudamericana y es por eso que no debe relajarse. Roberto Mosquera, director técnico de la Máquina Celeste, admitió que sus dirigidos no se plantarán defensivamente en el estadio Julio Humberto Grondona si no que saldrán en busca de un tanto que les de la tranquilidad.

Probables formaciones:

Arsenal: Alejandro Medina; Emiliano Papa, Gastón Suso, Mateo Carabajal, Gastón Benavídez; Juan Andrada; Brian Farioli, Nicolás Castro, Leonel Picco; Lucas Albertengo y Nicolás Mazzola. DT: Sergio Rondina.

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Gianfranco Massoni, Omar Merlo, Carlos Saavedra, Nilson Loyola; Horacio Calcaterra, Alejandro Hohberg; Jesús Molina, Christofer Crespo, Irven Ávila; Marcos Riquelme. DT: Roberto Mosquera.

Estadio: Julio Humberto Grondona.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).

VAR: Rafael Traci (Brasil).

Hora: 19.15

Televisación: ESPN 3 y DirecTV Sports.

