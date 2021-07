El conmovedor gesto de Arsenal con un técnico argentino al que le detectaron un tumor y había quedado varado en Perú

Gustavo publicó una foto junto a Rondina en Instagram y mostró su felicidad de volver a Argentina

El viaje de Arsenal de Sarandí a Perú para disputar la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana no quedó en un simple partido de fútbol. Luego de caer 2-1 frente a Sporting Cristal en Lima, el cuadro argentino se dirigió al aeropuerto para regresar al país y de paso aprovechó para ayudar a un histórico director técnico del Ascenso: Gustavo Cisneros. Con último paso por Cultural Santa Rosa de dicho país, tuvo que renunciar al puesto para iniciar un tratamiento oncológico luego de que le encontraran un tumor en la próstata.

A causa de las restricciones que siguen vigentes en Argentina por la pandemia de coronavirus, los pasajeros que pueden volver por día son limitados. Cisneros se encontraba a la espera de poder retornar a su país natal para comenzar la recuperación correspondiente cerca de sus seres queridos. Es por eso que con Sergio Rondina, DT de Arsenal, a la cabeza, la delegación lo subió al avión junto al plantel profesional y le facilitó el regreso. “Gracias al Huevo Rondina y a Arsenal de Sarandí. De vuelta en casa, comienza la batalla”, escribió Gustavo en Instagram con una foto en el aeropuerto de Ezeiza.

El ex entrenador del ascenso argentino había asumido en mayo al frente de Cultural Santa Rosa y en poco tiempo logró una histórica victoria frente a Alianza Lima, uno de los clubes más grandes de Perú, en el marco de la Copa Bicentenario. “Hace un mes y medio veía sangre en la orina. Me hicieron una resonancia magnética y salió algo feo en relación a la próstata. No falté a un entrenamiento. Hasta que llegó esta noticia, me habían diagnosticado grado uno. En 25 días avanzó tanto que la biopsia arrojó que tengo un tumor en la próstata grado cinco, bastante agresivo”, relató en primera persona en charla con Mundo Ascenso.

Gustavo a bordo del avión junto al plantel de Arsenal

Y describió cómo es la medicina privada en Perú: “Me internaron de urgencia prácticamente sin conocimiento. Acá la medicina es un comercio, es un shopping gigante. Al club se le acabó la cuenta corriente, ellos se habían hecho cargo de todo. Si no ponés plata para la internación, te morís. En las clínicas, si no hay plata, te tenes que ir”. Por fortuna de Cisneros, apareció la posibilidad de regresar a Argentina junto con el plantel de Arsenal y todo tuvo final feliz.

Gustavo tuvo pasos por Sacachispas, Rampla Juniors, San Felipe, Excursionistas, Almirante Brown, Acassuso y Midland antes de tener su oportunidad en Santa Rosa. Hubo dos años en los que estuvo a la espera de una oferta interesante para volver a aparecer en los bancos de suplentes y Perú fue una chance única que lamentablemente no pudo aprovechar al máximo por su problema de salud. Por suerte, en la actualidad se encuentra en familia y listo para comenzar el tratamiento correspondiente.

