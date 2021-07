Abigail Magistrati, la adolescente que se enteró que iba a representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos a días del comienzo de Tokio

Con 17 años, la platense será la más joven de la delegación albiceleste. Foto: Patrick Smith/Getty

El destino llamó a su puerta y ella ya estaba preparada para dar el salto en la cita internacional. Con 17 años, Abigail Magistrati será la única representante argentina de la gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de Tokio. Además, también escribirá su propia historia al convertirse en la deportista más joven de la delegación albiceleste que competirá desde el viernes 23 de julio en la capital japonesa.

La vida tuvo un giro inesperado para la adolescente cuando se enteró que iría al país asiático unos días antes del inicio de la competencia. Su presencia se dará en reemplazo de Martina Dominici, quien fue la única representante local clasificada, pero no podrá integrar el plantel nacional debido a que fue suspendida por la Federación Internacional de Gimnasia tras dar positivo en un control antidoping en el Panamericano de Río de Janeiro 2021.

Dominici, de 19 años y que obtuvo el cupo olímpico tras finalizar en el puesto 31 en el all around del Mundial de Alemania, apeló la sanción provisoria, aunque los tiempos no le dieron para ir a Tokio. Por tal motivo, la platense que había quedado 36ta en Stuttgart ocupará su lugar porque era considerada la primera reserva por la plaza nominal.

Abi, especialista en piso, salto y all around, cuanta con la experiencia de los Juegos Panamericanos de Lima, donde participó con apenas 15 años y se ubicó cuarta con el equipo femenino; cuarta en barras asimétricas y octava en piso. A dos años de aquellas presentaciones, cumplirá su sueño de competir en unos Juegos Olímpicos.

Además de ubicarse en el puesto 36° del all around con 52.032 en el Mundial, Magistrati se destacó en suelo, donde fue la número 42 con 12.766. En viga quedó 63 con 12.000 y en barras asimétricas fue 66 con 12.866. Durante aquella competición, el equipo argentino se ubicó 19° con 155.263.

Por su parte, en el Panamericano de Río 2021, después de meses sin competir a causa de la pandemia, la gimnasta platense ganó la medalla de bronce en la modalidad por equipos, en tanto que terminó séptima en all around y fue finalista en viga y piso.

Las eliminatorias de la gimnasia artística en los Juegos de Tokio, donde la estrella indiscutida es la estadounidense Simone Biles, serán el sábado 24 y el domingo 25, en tanto que las pruebas femeninas por las medallas se desarrollarán entre el 26 y el 29 de julio.

La platense Abigail Magistrati durante su presentación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 Foto: Luis Acosta / AFP NA

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que tantas veces estuvieron a punto de cancelarse y fueron aplazados por un año para julio y agosto de 2021, serán recordados como los primeros Juegos de la era moderna reprogramados por una pandemia y sin público en sus tribunas.

Por el estado de emergencia decretado para la capital de Japón ante el aumento de los casos de coronavirus y por miedo a la variante Delta, de rápida propagación, el primer ministro Yoshihide Suga impuso una restricción para que no haya espectadores en eventos oficiales entre el 12 de julio y el 22 de agosto.

Si bien había prohibido el público extranjero con varios meses de anticipación, ante un rechazo de buena parte de la población a la realización de los Juegos en Tokio, sobre el público local no hubo definición hasta último momento. Los bares y restaurantes no podrán servir bebidas alcohólicas y deberán cerrar antes de las 8 de la noche, además de que todos los sitios públicos para espectadores fueron clausurados.

Desde que se celebraron los primeros Juegos de la actualidad, en Atenas 1896, hasta ahora, solamente en tres ocasiones (Berlín 1916, Tokio/Helsinki 1940 y Londres 1944) se suspendieron a causa de las Guerras Mundiales, pero nunca por una pandemia.

