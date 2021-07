“Soy un joven negro y nunca pediré perdón por eso”: la respuesta de Rashford a los insultos racistas tras fallar su penal en la Eurocopa

El lamento del Marcus Rashford tras errar el penal (REUTERS/Frank Augstein)

Fue uno de los apuntados luego de la derrota de Inglaterra por penales frente a Italia en la final de la Eurocopa jugada este domingo en Wembley. La falla de Marcus Rashford en su penal al igual que sus compañeros Jadon Sancho y Bukayo Saka, generó una ola de insultos racistas en sus redes sociales algo que fue muy repudiado, entre ellos el Primer Ministro Británico, Boris Johnson.

Sin embargo, con el correr de las horas Rashford comenzó con su resiliencia y fue a partir de una carta que le escribió un niño de nueve años llamado Dexter Rosier, y que el delantero del Manchester United publicó en sus redes sociales. Más tarde Marcus tomó el mismo camino para comunicarse.

El jugador de 23 años posteó una misiva donde entre sus principales conceptos reconoció: “Probablemente llegué a esa final con falta de confianza. Siempre he tomado distancia para tirar un penal, pero algo no me pareció del todo correcto”.

Marcus fue el responsable de ejecutar el tercer tiro desde los doce pasos. El arquero Gianluigi Donnarumma voló hacia el otro lado, aunque el remate del británico dio en el palo. Luego de igualar 1-1 en los 120 minutos de juego, la Scuadra Azzurra venció (3-2) en la definición por penales.

“Un penal era todo lo que me habían pedido que contribuyera para el equipo. Puedo marcar penales mientras duermo, ¿por qué no ese? Ha estado jugando en mi cabeza una y otra vez desde que tiré la pelota y probablemente no haya una palabra para describir cómo se siente”, confesó.

La carta de Marcus Rashford

Sin embargo, Rashford destacó el buen clima con sus compañeros en el seleccionado inglés, que logró llegar a la final y buscó su primer título desde el conseguido en el Mundial de 1966, de local. “Este verano ha sido uno de los mejores concentraciones que he experimentado y todos ustedes han jugado un papel en eso. Se ha construido una hermandad inquebrantable. Tu éxito es mi éxito. ¡Tus fracasos son míos!”.

Aunque luego dejó en claro que puede disculparse por un error en el campo de juego, pero por ser quién es. “He crecido en un deporte en el que espero leer cosas escritas sobre mí. Ya sea por el color de mi piel, dónde crecí o, más recientemente, cómo decido pasar mi tiempo fuera de la cancha. Puedo soportar críticas de mi actuación durante todo el día, mi penal no fue lo suficientemente bueno, debería haber entrado, pero nunca me disculparé por quién soy y de dónde vengo. Soy Marcus Rashford, de 23 años, hombre negro de Withington y Wythenshawe, South Manchester. Si no tengo nada más, tengo esto”.

Les pidió disculpas a todos sus seguidores y afirmó: “Todo lo que puedo decir es que lo siento”. También agradeció “por todos los amables mensajes” y dejó un aviso: “Volveré más fuerte. Volveremos más fuertes”.

Carta del niño Dexter Rosier a Marcus Rashford (@marcusrashford)

La iniciativa de Marcus fue a raíz de una carta que le escribió un niño de nueve años, llamado Dexter Rosier: “Espero que no estés triste por mucho tiempo porque eres buena persona. El año pasado me inspiraste a ayudar a las personas menos afortunadas. Anoche, me inspiraste de nuevo a ser siempre valiente. Estoy orgulloso de ti, siempre serás un héroe”.

Rashford se convirtió en un referente para muchos porque fuera de la cancha demostró su compromiso social al participar en obras de caridad junto con su madre. Ambos han colaborado con varios bancos de alimentos como voluntarios, además de hacer una importante donación económica. Su apoyo se incrementó en los inicios de la pandemia de COVID-19 para colaborar con los más necesitados.

El movimiento iniciado por Marcus hizo que muchos restaurantes, pubs y bares de todo el Reino Unido se vuelquen y ofrezcan comida gratis a las personas carenciadas. Él mismo se encargó de pedir esa participación en sus redes sociales y tuvo una buena respuesta. Por estos gestos es muy querido en toda Inglaterra, en especial en su tierra, Manchester.

El mural dedicado a Rashford: "Siéntete orgulloso de saber que tu lucha jugará el papel más importante en tu propósito" (@marcusrashford)

CARTA COMPLETA DE RASCHFORD

Ni siquiera sé por dónde empezar y ni siquiera sé cómo poner en palabras cómo me siento en este momento exacto. He tenido una temporada difícil, creo que ha quedado claro para que todos lo vean y probablemente llegué a esa final con falta de confianza. Siempre he tomado distancia para tirar un penal, pero algo no me pareció del todo correcto.

Durante la carrera larga me ahorré un poco de tiempo y, lamentablemente, el resultado no fue el que quería. Sentí que había defraudado a mis compañeros de equipo. Sentí como si los decepcionaría a todos. Un penal era todo lo que me habían pedido que contribuyera para el equipo. Puedo marcar penales mientras duermo, ¿por qué no ese? Ha estado jugando en mi cabeza una y otra vez desde que tiré la pelota y probablemente no haya una palabra para describir cómo se siente.

Una Final. 55 años. Un penal. Historia. Todo lo que puedo decir es que lo siento. Ojalá hubiera sido diferente. Mientras sigo pidiendo perdón, quiero gritarle a mis compañeros. Este verano ha sido uno de los mejores concentraciones que he experimentado y todos ustedes han jugado un papel en eso. Se ha construido una hermandad inquebrantable. Tu éxito es mi éxito. Tus fracasos son míos.

He crecido en un deporte en el que espero leer cosas escritas sobre mí. Ya sea por el color de mi piel, dónde crecí o, más recientemente, cómo decido pasar mi tiempo fuera de la cancha. Puedo soportar críticas de mi actuación durante todo el día, mi penal no fue lo suficientemente bueno, debería haber entrado, pero nunca me disculparé por quién soy y de dónde vengo.

No me he sentido más orgulloso que llevar esos tres leones en mi pecho y ver a mi familia animarme en una multitud de decenas de miles. Soñé con días como este. Los mensajes que he recibido hoy han sido positivamente abrumadores y ver la respuesta en Withington me dejó al borde de las lágrimas. Las comunidades que siempre me rodearon con sus brazos continúan sosteniéndome. Soy Marcus Rashford, de 23 años, hombre negro de Withington y Wythenshawe, South Manchester. Si no tengo nada más, tengo esto”.

Por todos los amables mensajes, gracias. Volveré más fuerte. Volveremos más fuertes.

MR10

