Elogios a Scaloni y al juego de la Selección en la final y un dardo a Brasil: las reflexiones de Ángel Cappa sobre Argentina campeón

Ángel Cappa analizó la consagración de la selección argentina en la Copa América (Facundo Pechervsky)

Madrid, cerca de las 4 de la mañana de lo que ya es un domingo de verano por esta parte del mundo. Ver a Argentina, verla consagrarse, se disfruta de la misma manera pese a los más de 10.000 kilómetros de distancia, el clima invertido y la madrugada. En esta ciudad, muchos argentinos se han reunido, han despertado con gritos de alegría a sus vecinos, se han desahogado y han llorado. Otros también han reflexionado.

En eso anda alguien que conoce bien el fútbol argentino y que entre idas y vueltas lleva cuatro décadas radicado en España. Ángel Cappa, entonces, a pocas horas de un título histórico, atiende a Infobae para analizar el partido ante Brasil, valorar el trabajo de Lionel Scaloni y reivindicar el tan mencionado proyecto.

-Hablaste en la previa y se viralizó una frase tuya sobre que no querías ganar 1 a 0 de casualidad, finalmente ¿cómo ganó Argentina?

-Jugó bien por cómo se presentó el partido. No le esquivó al bulto porque le dijo a Brasil, “no me vas a llevar por delante”. Fue un partido para analizar desde lo emocional porque se dio de esa manera. Coincido plenamente con lo que dijo Lionel Scaloni, sobre lo de que a veces jugamos mejor y sin embargo no pudimos ganar; y que estos partidos suelen darse de otra manera a la que uno piensa. Argentina lo enfrentó muy bien el partido. Muy firme, muy seguro. Todos los jugadores dándolo absolutamente todo, ayudándose (resalta con énfasis en su gesto). Muy solidario. Lo de esta final fue de una enorme personalidad, tanto de los jugadores, del cuerpo técnico y de todos los que están en la Selección. Porque para ganar ahí, hay que tener una gran personalidad. El primer tiempo Argentina fue el que tuvo la iniciativa y en el segundo se dedicó más a defender y lo hizo muy bien frente a un Brasil que me llamó la atención lo mal que juega. Es cualquier cosa Brasil. Todos los jugadores que agarran la pelota salen corriendo para adelante tratando de gambetearse a diez jugadores. Argentina los rodeó bien e hizo un partido muy bueno. Hay una canción de Serrat que dice “entre ganar y perder, prefiero ganar”, y yo también quiero ganar.

-¿Se ganó jugando bien?

- El equipo se mostró compacto, firme, seguro. A veces los partidos son chivos, a veces de otra manera. Yo creo que Brasil apenas tuvo una posibilidad de gol. Era en el Maracaná, frente a Brasil y el arquero nuestro apenas tuvo que atajar una o dos pelotas. A partir de ahí generó lo que pudo. Y después hubo que defender, porque claro, las cosas son así. Todos los grandes equipos han tenido compromisos de esta naturaleza y este compromiso se presentó dentro de un marco que Argentina no lo deseaba, deseaba otro marco y sin embargo respondió muy bien. Se ganó con una recompensa para Lionel Messi y Ángel Di María, dos jugadores que la pelearon tanto tiempo; también para estos pibes nuevos que aparecen y para el cuerpo técnico que logró ese estado de ánimo muy favorable para este tipo de campeonatos y partidos. Lo que habrá que ver para otras ocasiones es si se puede jugar un poco mejor.

Para Cappa, Argentina mostró una gran personalidad en la final ante Brasil (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/FotoBaires - Argentina)

-¿Qué jugadores destacás?

- Estuvo muy bien Rodrigo De Paul porque hizo de todo. Fue el mejor de todos. Luchó, corrió, recuperó, jugó, metió pase de gol, todo hizo. Di María aportó lo suyo. Messi estuvo un poco más apagado que el resto de los partidos del campeonato, pero sabemos que tenía un problema muscular, más el tobillo y tiene como 100 partidos encima, entonces es lógico que esté cansado. Anduvo bien Paredes, bien también Guido Rodríguez cuando le tocó entrar.

-¿Cómo se explica que lo que no pudieron conseguir Marcelo Bielsa, Gerardo Martino, Alejandro Sabella y tantos otros; lo logra Lionel Scaloni, un entrenador sin antecedentes en clubes?

-Desde la inteligencia se explica a Scaloni. Cuando hablan de la experiencia, yo digo que a veces sirve y a veces no. Conozco entrenadores que están hace 20 años entrenando y vos hablás con ellos y parece que ni siquiera fueron a la cancha a ver un partido de fútbol. Mientras tanto hay otros tipos, nuevos, jóvenes que apuestan por el fútbol. ¿Qué hizo Scaloni con su cuerpo técnico? Armaron un equipo y después le agregaron a Messi. Entonces eso es lo ideal. Hasta acá habían hecho al revés. Habían puesto a Messi y dijeron “dale, tomá la pelota y jugá”. Y no. Pero muchos decían “Messi no pudo”. Y claro que no pudo, nadie puede solo. En cambio fijate que ahora Messi en este equipo no tiene necesidad de ir tan atrás a buscar la pelota porque este equipo se la lleva. Este DT hizo eso. Convocaron gente de buen pie, de un fútbol que representa nuestra idiosincrasia futbolística y generó ese compromiso de todo el mundo con una idea. El mismo Messi hizo eso. En esta final, digamos que no tuvo un gran partido en lo futbolístico, pero lo vi recuperando pelotas, ayudando, participando del juego. Por esto digo, desde la inteligencia Scaloni y su gente lograron algo muy difícil: que todos los jugadores participen del juego los noventa minutos y que todos tengan un compromiso, tanto los que juegan, los que no, los que juegan poco, mucho. Se hizo un trabajo buenísimo de verdad.

-¿Qué significado tiene esta Copa América en la historia del fútbol argentino?

-Este título es un alivio tremendo y todos estamos muy satisfechos que tanto Messi como Di María y Sergio Agüero hayan ganado. Porque estuvieron a punto de ganar en otros momentos. Y todo el mundo decía que la merecían. Estoy contento porque ganaron los que lo merecieron. Es muy duro estar en tres finales, ahí, a medio centímetro de ganarla y no poder. Ahora finalmente la ganaron. Creo que además esto va a fortalecer al cuerpo técnico y a este grupo de cara al Mundial de Qatar.

"Armaron un equipo y después le agregaron a Messi. Entonces eso es lo ideal", dijo el DT radicado en España (Heuler Andrey/DiaEsportivo/FotoBaires - Argentina)

-¿Estamos para más?

-Hay que ver. Poco a poco. Hay que disfrutar de esto. Hay que estar contento, feliz.

-Se mencionó mucho desde ciertos sectores del periodismo que no había proyecto. Pero hay una estructura y dentro de la misma está alguien que es tu amigo como César Luis Menotti. Según tu mirada, ¿Cuánto tuvo que ver él en esto? ¿Hay proyecto o no?.

- El proyecto está, pero hay que tener en cuenta que llevamos un año y medio en pandemia. Pero desde el hecho de darle confianza a estos muchachos, a este cuerpo técnico, eso ya es un proyecto. Además hay trabajo en las juveniles, con Pablito Aimar, con más muchachos que hacen una tarea muy importante. La realidad es que en la Argentina siempre habrá críticas porque aparecen los grupos que quieren poner a otro entrenador. Siempre pasa eso, entonces de un lado dicen “juega tal pero debería jugar el otro, así que el DT es un burro porque pone a este”. Y la verdad es que eso es inevitable, no hay que darle bola. Menotti debe estar contento por el cuerpo técnico que es con quienes él más habló. Se les dio confianza a un grupo que no tenía antecedentes en clubes pero que son jóvenes con muy buenos pergaminos como jugadores. Ellos respondieron con un campeonato. Eso es una alegría enorme.