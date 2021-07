El desconsolado llanto de Neymar tras perder la final de la Copa América contra Argentina

El llanto de Neymar

No era un partido más para Neymar. El extraordinario jugador que tiene Brasil no pudo festejar este sábado en el Maracaná y sufrió una nueva frustración con el seleccionado con el que aún no pudo ser campeón. Por eso, tras el pitazo final que decretó que el ganador de la Copa América es la selección argentina, el futbolista se derrumbó sobre el césped y rompió en llanto.

Mientras agradecía al cielo, el delantero del París Saint-Germain (PSG) derramó lágrimas por la angustia que le significó no poder quedarse con el trofeo que su país conquistó en 2019 en una cita de la que él tuvo que ausentarse por lesión. Es que el Diez, solamente cuenta con una medalla de oro olímpica obtenía en Río 2016, y aún no ha podido consagrarse con la mayor.

Por eso, tras el 1 a 0 final, Neymar lloró como un niño y dejó una imagen impactante en la noche en la que del otro lado Lionel Messi pudo por fin festejar con la camiseta Argentina. Justamente ellos protagonizaron otro momento icónico de la jornada minutos después cuando se dieron un fuerte y emocionante abrazo. Vale recordar que forjaron una amistad durante el tiempo que compartieron vestuario en el Barcelona.

El abrazo de Tité con Neymar (Reuters)

Pero Ney debe saber que su carrera sigue y que con 29 años aún tendrá varias oportunidades de ser campeón con Brasil. Sin ir más lejos, el equipo dirigido por Tite es líder de las Eliminatorias y el año que viene, salvo una catástrofe, jugará el Mundial de Qatar.

Argentina pudo finalmente festejar al vencer 1-0 a Brasil en la final de la Copa América y acabó así con 28 años de sequía, sumó su 15 corona continental, cortó una racha de más de un siglo de imbatibilidad que ostentaba Brasil y alcanzó a Uruguay en lo más alto del palmarés. Además, le permitió a Lionel Messi conseguir su primer y ansiado título con la Albiceleste tras cuatro finales perdidas: tres de copa América, las de 2007, 2015 y 2016, y la del Mundial de 2014.

Un soberbio gol de Angel Di María a los 22 minutos, que definió con clase por encima de Ederson, le alcanzó a Argentina para vencer al Brasil de Tite, que por primera vez en la historia de la Copa América no gana el título como organizador del torneo.

Artículo en desarrollo

