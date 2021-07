Una periodista de Brasil quiere que Argentina gane la Copa América: “Antes de apedrearme en una plaza pública, déjenme explicar”

Una periodista de Brasil quiere que Argentina gane por Messi (@fabiolafariaandrade)

El próximo sábado, Argentina y Brasil reeditarán uno de los clásicos más famosos en el mundo del fútbol. Y lo harán en un escenario inmejorable y con un título en juego: el mítico estadio Maracaná será la sede de la final de la Copa América entre dos de los equipos con mayor tradición a nivel global. De un lado estará Neymar Jr., que buscará coronarse tras no poder participar del logro en 2019 por una lesión. Del otro, Lionel Messi buscará quebrar la mala racha de casi tres décadas sin festejos para el seleccionado mayor albiceleste.

Como ya ocurrió con el famoso caso del hincha brasileño que se tatuó en la espalda la figura del astro argentino, ahora la historia que se viralizó desde tierra brasileña tiene como protagonista a una periodista deportiva que realizó una publicación en sus redes sociales que generó todo tipo de comentarios en sus seguidores. Fabiola Andrade, comentarista y presentadora de SporTV, la señal deportiva de la cadena O Globo, confesó que quiere que en la definición del próximo sábado el ganador sea el conjunto de Lionel Scaloni.

“Antes de apedrearme en una plaza pública, déjenme explicar: amo Brasil, el fútbol brasileño, amo vivir aquí y no creo que la nacionalidad define el carácter de una persona. Tengo varios amigos argentinos, pero no voy a apoyar a Argentina en la final de la Copa América por culpa de ellos, no”, fueron las primeras palabras que utilizó antes de explicar por qué desea que la Albiceleste se quede con el título continental.

La publicación de la periodista deportiva de Brasil (@fabiolafariaandrade)

“Apoyo porque amo el fútbol y la persona de Leo Messi. ¡Este tipo necesita ganar un título con la camiseta de su país! ¡Por justicia! Quiero un rival fuerte y victorioso! El clásico más grande del mundo, solo es gigante porque ambas selecciones son gigantes…”, explicó Andrade, que tiene más de 140 mil seguidores en Instagram.

Para terminar, Fabiola justificó su decisión de elegir a la selección argentina de cara a la final de la Copa América y volvió a poner a Messi como la causa de su elección. “Siempre sigo mi corazón, mi razón y lo que creo que es correcto... Brasil acaba de ser campeón de la Copa América... dejo ese título al más grande del mundo”, concluyó, al mismo tiempo que pidió que sus seguidores se expresen, pero sin utilizar un vocabulario hiriente contra su persona.

Rápidamente, los comentarios comenzaron a llegar a sus publicaciones. Por ejemplo, dos colegas de la profesión de Andrada, eligieron ponerse en contra de su deseo de que sea Argentina la ganadora del título sudamericano.

Fabiola Andrade trabaja para SporTV (@fabiolafariaandrade)

“Volverá a ser subcampeón... Un equipo que no gana nada desde el 93, ¿es grande? Tiene dos Copas. Si tuviera VAR, tendría cero”, dijo el relator Dandan, compañero de señal de la periodista en un comentario en Instagram. “Yo también soy hincha de Messi. ¡Un genio! Tengo muchas ganas de que marque 1500 goles con una camiseta del Barcelona, PSG, etc. ¡Pero con la camiseta de Argentina y contra Brasil, no es posible!”, respondió Benjamin Back, presentador de la cadena SBT.

Por su parte, desde la cuenta del lugar de trabajo de Fabiola, estuvieron a favor de su postura. “Sos libre de hinchar por quién quieras. Siempre maravillosa”, escribió el CM de la cuenta de la empresa.

Lionel Messi genera amor en fanáticos de todo el mundo (REUTERS/Henry Romero)

