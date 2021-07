La revelación sobre Kevin Durant: “Fuma mucha más marihuana de lo que piensan”

En la imagen, el jugador de baloncesto estadounidense Kevin Durant. (EFE)

Por estas horas los comentarios del actor Matthew Sullivan han acaparado los principales portales de noticias de los Estados Unidos debido a su revelación sobre cómo es la vida de Kevin Durant. El basquetbolista de 32 años que en la actualidad forma parte de los Brooklyn Nets parece no llevar un ritmo diario similar al del resto de sus colegas y por eso ha encendido las alarmas en la NBA.

El hombre que supo ser bicampeón de la liga con Golden State Warriors y que brilló durante ocho temporadas en Oklahoma City ha defendido en varias oportunidades el uso de la marihuana recreativa en su país. Incluso, ha hecho pedidos públicos al comisionado de la NBA para que permita su consumo para fines terapéuticos. Así, su rostro ha sido utilizado en varias campañas de grupos que buscan la legalización de la planta.

En este contexto, su amigo y actor Matthew Sullivan apareció recientemente en el podcast Dan Le Batard en el que contó algunos detalles de la vida del basquetbolista: “Él fuma mucha más marihuana de lo que piensan. He estado en su casa a la una de la mañana, ¡y todo el lugar apesta!”. En este sentido, explicó: “Él es bastante relajado. Solo fuma en el auto… no sé si no quiere que lo atrapen o, ese es su lugar feliz”. Allí develó que tiene un compañero que vive con él que cumple una función similar a la de un guardaespaldas: “Simplemente lo tiene alrededor y lo lleva al auto, y fuman allí“.

Kevin Durant junto a Lebron James y Kobe Bryan al ganar el oro olímpico en 2012 (Reuters)

El alero de los Nets había marcado una fuerte postura con respecto al cannabis en su última participación en All The Smoke, el podcast conducido por dos ex jugadores de la NBA, Matt Barnes y Stephen Jackson: “Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la vas a probar. La marihuana es solo marihuana, no es dañina para nadie. Simplemente ayuda y mejora las cosas. Creo que ni siquiera debería ser un debate”.

Por otra parte, Sullivan reveló que Durant lleva un ritmo que no se asemeja a la del resto de los jugadores de la NBA que suelen vivir de fiesta: “No tiene novia. No se va de vacaciones locas como otros. No hace otra cosa que no sea jugar al baloncesto. No hace nada. Es muy aburrido”.

Kevin Durant liderará al poderoso Dream Team que buscará su cuarto oro olímpico consecutivo en los Juegos de Tokio 2020, tras ser oficializado este lunes el plantel de Estados Unidos. El hombre de los Brooklyn Nets, fue incluido en el plantel de 12 profesionales que dirigirá el entrenador en jefe de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich, con Steve Kerr, Lloyd Pierce y Jay Wright como asistentes.

Miembro del Dream Team que ganó el oro en Londres 2012 y Rio de Janeiro 2016, Durant es el cuarto jugador masculino de Estados Unidos nombrado para tres o más equipos olímpicos, después de Carmelo Anthony, LeBron James y David Robinson.

