Las dos polémicas en el último Argentina-Brasil por Copa América que hicieron explotar a Lionel Messi

Copa América 2019: la polémica con Agüero en Argentina-Brasil

“Todas las boludeces se cobraron a favor de ellos. Hubo penales durante toda la Copa y hoy ni siquiera consultaron el VAR”. Aquellas declaraciones explosivas de Lionel Messi retumbaron en todo el mundo. Argentina recién había perdido en la semifinal de la Copa América 2019 ante Brasil, el anfitrión, y el capitán albiceleste decidió romper su habitual tono conciliador para expresar toda su furia contra el arbitraje. ¿El motivo? Dos polémicas situaciones adentro del área que tuvieron como protagonistas a Sergio Agüero y Nicolás Otamendi.

Aquel fue el último enfrentamiento oficial que tuvieron ambas potencias sudamericanas y quedó marcado por las dos controversiales situaciones que ni el árbitro principal Roddy Zambrano ni el juez a cargo del VAR Leodán González advirtieron. La más resonante ocurrió a los 70 minutos, cuando el dueño de casa se imponía 1-0 con el tanto de Gabriel Jesus.

El Kun dominó en el centro del campo, jugó con Lautaro Martínez y picó para generarle el espacio a Messi. El capitán tomó el balón, enganchó y soltó para Agüero, que justo en ese momento cayó en el área tras un choque con Dani Alves. La acción casi que pasó desapercibida en ese momento para los jugadores en la efusividad del momento, pero de esa misma situación vino inmediatamente el segundo tanto de Roberto Firmino.

Los goles de Argentina-Brasil en la Copa América 2019

Con el marcador 2-0, el árbitro y el VAR volvieron a tener un papel estelar en esa semifinal. Tras un córner desde la izquierda, Nicolás Otamendi fue rumbo al punto penal en busca de la pelota pero se encontró con un brutal topetazo de Arthur y cayó al suelo. Nadie cobró nada y el juez tampoco concurrió la pantalla del VAR.

“Se cansaron de cobrar boludeces durante toda la Copa América y hoy no le cobraron un penal a Otamendi. Es para analizarlo”, reclamó Messi tras el encuentro. “El árbitro condicionó. Las chiquitas las cobró todas para Brasil. No me gustó cómo dirigió”, se acopló Lionel Scaloni por entonces.

La falta a Otamendi en Argentina-Brasil del 2019

Días después de producirse esto, Wilson Seneme, encargado del arbitraje de la Conmebol, reconoció que hubo errores en en este trascendental duelo. “En la jugada de Nicolás Otamendi vimos evidencia para revisar. Dimos una devolución general a los árbitros y dijimos que había potencial de revisión. Dar al árbitro una segunda posibilidad es cumplir con el protocolo. Es mejor invitar a un árbitro a la revisión que no revisar”, dijo por entonces Seneme. Aunque aseguró que lo sucedido con el Kun no fue penal ni requería revisión: “No fue penal, es un pisotón del delantero al defensor, no había características de revisión”.

Finalmente, Brasil venció 2-0 a la selección argentina y en la final se coronó campeón del torneo ante su gente. El combinado albiceleste, en tanto, se quedó con el tercer puesto luego de superar a Chile.

