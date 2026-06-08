Hombre mostró la historia tras el bulto de monedas que logró ahorrar: “Me propuse a guardar el 10% de lo que ganaba”

Un bulto de monedas en la casa de Fernando Ortega se ha transformado en símbolo de constancia y superación. El creador de contenido, conocido por sus videos de trucos con el balón en las calles de Cúcuta, utiliza sus ahorros como testimonio de una disciplina financiera forjada desde la adolescencia, inspirando a miles con su historia de esfuerzo y metas claras - crédito fernandoortega.10 / Instagram

El creador de contenido Fernando Ortega se ha convertido en una figura reconocida en las calles de Cúcuta gracias a sus videos en Instagram, donde muestra su destreza con el balón y comparte fragmentos de su vida cotidiana. Recientemente, uno de sus videos se volvió viral al revelar un detalle poco común: en su casa guarda un bulto repleto de monedas.

El origen de estas monedas no responde a la casualidad, sino a un proceso de disciplina financiera que Ortega ha cultivado desde su adolescencia. “Hola, soy Fernando Ortega y hoy voy a contarles la historia que hay detrás de todas estas monedas. Todos anhelamos resultados, pero, ¿quién está dispuesto a vivir el proceso?”, compartió en el inicio del video, invitando a sus seguidores a mirar más allá de la apariencia y descubrir el esfuerzo detrás de cada logro.

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El relato de Ortega parte de sus raíces humildes. “Que se hagan una pequeña idea, yo nací en el campo. A los 16 años de edad, como quería ser futbolista profesional, me mudé por primera vez a la ciudad de Cúcuta”, recordó el creador de contenido, dejando claro el peso de su decisión y los desafíos que enfrentó al dejar su hogar rural para perseguir un sueño en la gran ciudad.

Esta cifra sería productor del ahorro del 10% de sus ganancias - crédito fernandoortega.10 / Instagram

La transición no fue sencilla. Ortega reconoció que adaptarse a una urbe siendo de origen campesino supuso retos inesperados. “Venir del campo y adaptarse a una ciudad créame que no es nada fácil”, aseguró. Esta experiencia marcó el inicio de una etapa de aprendizaje, en la que las dificultades se transformaron en motor para su crecimiento.

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Inspirado por grandes pensadores y autores, Ortega encuentró sentido a sus esfuerzos diarios. “Pero como decía el filósofo alemán Nietzsche: ”Quien tiene un porqué para vivir, siempre va a encontrar el cómo"”, cita, subrayando la importancia de tener una motivación clara para superar los obstáculos. Esta mentalidad lo llevó a adoptar prácticas financieras inteligentes desde joven.

Afirmó que cuando leyó Piense y hágase rico de Napoleon Hill, decidió incorporar un método de ahorro sencillo que ha cambiado su vida. “Me propuse que iba a ahorrar al menos 10% de lo que ganara. Y es que el hábito de ahorrar es fundamental para aquel que sueña con la libertad financiera”, explicó. Ortega atribuyó su tranquilidad económica no a grandes sumas, sino a la constancia de apartar una pequeña fracción de sus ingresos.

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El hombre se gana la vida en los semáforos de Cúcuta - crédito fernandoortega.10 / Instagram

El método 90/10, es decir, ahorrar el 10% del salario, permite a cualquier persona construir un fondo de emergencia y evitar deudas innecesarias. Esta práctica brinda la posibilidad de cumplir metas, como adquirir una vivienda o invertir en educación, y se adapta a la realidad de quienes desean mejorar su situación sin sacrificar su bienestar. Aunque el 10% es un buen punto de partida, los expertos sugieren elevar el porcentaje al 15% o 20% cuando los ingresos lo permitan para garantizar una vejez más segura.

En su video, Ortega enfrentó las críticas con serenidad y argumentos sólidos. “Para los que critican lo que hago, yo simplemente puedo decirles: ustedes no me conocen, por lo tanto, solo van a tener opiniones sobre mí”, afirma, restando importancia a los juicios superficiales y enfocándose en su propio proceso.

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Recurre a una de las frases más difundidas de Mahatma Gandhi para fundamentar su filosofía: “Decía el gran pensador indio Mahatma Gandhi: ”Sé el cambio que quieres ver en el mundo”.

A quienes desean cambiar su destino, Ortega les envía un mensaje contundente: “Y para ti que sueñas con cambiar tu historia, lo único que necesitas es disciplina, enfoque y, por supuesto, perseverancia, porque en este camino nada es fácil”.

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Según el hombre, estos libros le han ayudado en su vida financiera - crédito fernandoortega.10 / Instagram

Reiteró que su objetivo es inspirar, no presumir: “Hago esto no con la intención de mostrarles el dinero que gano o lo bien que me va. Simplemente quiero decirles es que si tienen grandes sueños, se lo propongan, trabajen por ello y nunca se rindan. De todo corazón, muchas gracias a las personas que apoyan mi talento en los semáforos” afirmó.

Las palabras de Ortega han generado una ola de comentarios positivos entre sus seguidores. Algunos destacan la profundidad de su mensaje: “Este video tiene más sabiduría y enseñanzas que todos los que suben algunos que se hacen llamar influencer”. Otros auguran un futuro prometedor: “Usted la va a romper en pocos años”.

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Su disciplina y afición por la lectura también despiertan admiración: “Él es muy disciplinado y aparte de eso él lee mucho, cada que me lo encuentro está leyendo un libro diferente”. Entre los mensajes, se multiplican los deseos de recompensa: “Y si se ponen la 10 y le dan un viaje a México a algún partido y le cumplen un sueño a un colombiano esforzado” pidieron algunos internautas.