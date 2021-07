Conmebol dio a conocer el audio del VAR que le anuló un gol a Chile ante Brasil

Patricio Loustau, uno de los protagonistas en la victoria de Brasil ante Chile (REUTERS/Sergio Moraes)

El candidato Brasil volvió a dar un nuevo paso hacia el bicampeonato en la Copa América tras vencer por 1 a 0 a Chile en el Estadio Nilton Santos gracias a un tanto de Lucas Paquetá.

Una vez finalizado el encuentro, el plantel de la Roja no dudó en apuntar contra el árbitro argentino Patricio Loustau y la actuación del VAR. Arturo Vidal, uno de los principales referentes del equipo, disparó con dureza: “Me voy triste por el resultado, creo que merecíamos mucho más. En este partido se necesita un árbitro que tenga pantalones, que sea justo y no que quiera ser el payasito. Si hay un árbitro que no deja jugar, que para todo y que se cree el dueño del espectáculo, es muy difícil”.

Situación VAR Brasil-Chile gol anulado a la Roja

Una de las jugadas que enardeció a los comandados por el uruguayo Martín Lasarte se produjo a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando los locales ganaban por 1 a 0. A la salida de un tiro libre, Eduardo Vargas anotó, pero su tanto fue anulado (a instancias del VAR) por una posición adelantada previa del jugador que le bajó la pelota al futbolista del Atlético Mineiro.

Como viene siendo una costumbre, la Conmebol difundió el audio entre las autoridades que determinaron no convalidar el tanto a favor de Chile. “No reanudes Pato, que estamos chequeando”, le advirtieron desde la cabina del Video Ref al colegiado argentino.

“Correcta decisión, Pato. Se puede reanudar el juego. Hay fuera de juego. El que la mete para adentro está fuera de juego”, le informaron a Loustou luego de corroborar que un futbolista chileno (el mediocampista Erick Pulgar) estaba en posición adelantada.

Situación VAR Brasil-Chile roja a Gabriel Jesús

La entidad que rige al fútbol en Sudamérica también dio a conocer el diálogo entre el árbitro principal y el VAR en la tarjeta roja mostrada al delantero Gabriel Jesús por una patada a Eugenio Mena a los 48 minutos de juego.

“El jugador 9 amarillo golpea con los tapones de su botín el hombro y pecho de su adversario con una intensidad media-alta, poniendo en riesgo la integridad física del adversario y constituyendo un juego brusco grave. El árbitro expulsa al jugador. El VAR revisa la jugada con distintos ángulos y velocidades y confirma la decisión del árbitro”, explicaron en el video antes de repasar la acción y poder escuchar el diálogo entre los encargados de impartir justicia.

Tras unos pocos segundos, el uruguayo Andrés Cunha le da la derecha a su colega argentino por expulsar al delantero del Manchester City. “Correcta decisión, Pato”, se volvió a escuchar desde la cabina. Daniel Fedorczuk (Uruguay) y Christian Daniel Lescano Guerrero (Ecuador), fueron los otros árbitros que participaron en la toma de decisión.

El penal que pidió Chile ante Brasil

En Chile generó controversias una jugada que el VAR no verificó. A los 69 minutos de juego, Charles Aránguiz cayó dentro del área de Brasil luego de sentir el contacto de un rival desde atrás cuando se disponía a patear.

Patricio Loustau mostró cuatro tarjetas amarillas y una roja, la mencionada al brasileño Gabriel Jesús por una brutal plancha que impactó en el pecho de Eugenio Mena.

Producto de este resultado, Brasil enfrentará en semifinales a Perú, conjunto que viene de dejar en el camino a Paraguay (se impuso por penales luego de igualar 3-3 en el tiempo regular). El partido será el lunes 5 de julio, en el Estadio Nilton Santos.

Ambos equipo ya se vieron las caras en la Fecha 2 del Grupo B. En esa ocasión fue goleada por 4 a 0 para la Canarinha gracias a los tantos de Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro y Richarlison.

