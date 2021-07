Saúl Álvarez reveló detalles de “Canelo Energy”, su cadena de gasolineras en México

A sus 30 años de edad, Saúl “Canelo” Álvarez no sólo es una estrella del boxeo, también un exitoso empresario. Hace unas semanas sorprendió durante una entrevista con el periodista Graham Bensinger el anuncio de que iba abrir una cadena de gasolineras en México bajo el nombre de Canelo Energy.

“Pronto voy a abrir alrededor de 100 gasolineras en México. Se van a llamar Canelo Energy; es mi reto más grande”, señaló entonces el multicampeón pugilista.

Este jueves, Álvarez compartió lo que fue un primer vistazo a su empresa de hidrocarburos a través de sus redes sociales. Con la leyenda “Próximamente” el tapatío, junto a su esposa Fernanda Gómez, con quien se casó recientemente, aparece en dos historias de Instagram donde revela algunos detalles.

Por ejemplo, las bombas despachadoras serán de color negro con plateado; mientras que los uniformes serán en la parte inferior negro, con una franja color aqua y el pecho y cuello en gris.

Asimismo, el logotipo de la empresa es una “C” fusionada con un rayo en color blanco. Y los colores de las letras de “Canelo Energy” serán blancas en las maquinas y aqua en uniformes.

De acuerdo con la revista Forbes, el mejor boxeador de las 168 libras (semicompleto) posee una fortuna de más de US330 millones. Además, es el deportista mexicano; tan solo en su último combate frente al británico Billy Joe Saunders, a quien noqueó un brutal oper, se llevó una bolsa de USD 30 millones.

Cabe mencionar que sus ganancias se aumentaron desde 2020, a raíz de que se separó de Golden Boy Promotions, de Óscar de la Hoya, para ser su propio promotor y manejar las ganancias de sus peleas.

Durante la entrevista Bensinger, Saúl confesó que entre sus inversiones está su capital inyectado en bienes raíces que le dejan ganancias entre cuatro y cinco millones de dólares cada tres meses.

Sin embargo, aseguró estar consciente del riesgo que conlleva este tipo de negocios, pues a pesar de que no fue al colegio, ha aprendido a invertir sus ganancias y entre sus objetivos está ser millonario y retirarse tranquilo del boxeo.

“A mí no me gusta arriesgar todo el dinero, tienes que ser inteligente y poner solo una parte del dinero en riesgo y saber que ya no cuento con él. Cuando tu arriesgas algo, arriesgas para ganar, por eso tiene que ser una cantidad suficiente para ganar pero tampoco soy tonto, porque rápido puedes tener mucho dinero y así de rápido lo pierdes todo”