El brutal ataque de un luchador de MMA a un hombre ebrio en un bar: “Simplemente me defendí”

Un luchador de MMA atacó a un hombre en un bar

Esta semana el nombre de Joe Schilling apareció en los principales portales de deporte estadounidense después de varios testimonios que indicaban que el luchado de artes marciales mixtas (MMA) había estado involucrado en una pelea en un bar. Si bien los protagonistas del hecho daban versiones opuestas sobre lo sucedido, la viralización de un video de la noche del incidente deja más en claro lo que pasó.

La imagen muestra a un hombre, Justin Balboa, visiblemente afectado por los efectos del alcohol, vestido de camisa y corbata bromeando con algunos clientes que estaban en sus mesas y con una de las camareras. En un momento, sin darse cuenta, tropieza con Schilling y tras intercambiar algunas palabras el peleador le acierta dos golpes de nocaut en el rostro.

El hecho tuvo lugar en un bar en Fort Lauderdale, Florida, y la Policía se vio obligada a intervenir tras un llamado a las emergencias. Según reveló el sitio TMZ, Schilling, quien hasta 2019 formaba parte de Bellator, una de las compañías de MMA más importantes que existen, declaró ante los agentes que Balboa había estado molestando a todos durante un largo rato y ya le habían pedido que se siente y se calme. Además, aseguró que sus golpes fueron en defensa propia: “Tenía miedo por mi vida”.

El video muestra que Balboa no parecía representar peligro alguno para Schilling, pero tras un intercambio de palabras el peleador no dudó y lo atacó al rostro con dos puñetazos fulminantes. “Tiene suerte de que no estemos lidiando con un caso de homicidio involuntario”, dijo el abogado Robert Solomon al portal de noticias estadounidense, quien presentará un cargo por agresión.

El abogado explicó que la grabación viralizado choca con la versión del luchador de MMA: “El video muestra claramente otra historia”. Además, contó que su cliente sufrió una lesión en la cabeza y heridas en la cara.

Schilling, de 37 años, hizo un descargo en Instagram en donde explicó que el video solo muestra el final de una larga noche en donde Balboa había molestado a varios e incluso había realizado comentarios discriminatorios contra los afroamericano y contra uno de los empleados: “El chico se ofendió seriamente pero no quiso perder su trabajo. A medida que avanzó la noche, este payaso comenzó a mirarme y a rapear cualquier canción que estaba sonando mientras hacía contacto visual conmigo. Yo esta como ¿‘qué le pasa a este idiota?’“.

Después de eso, el experimentado luchador salió del lugar para fumarse un cigarrillo y al volver a entrar ocurrió lo que se ve en las imágenes: “(Balboa) Grita, ‘HEY’, me doy la vuelta y él se flexiona sobre mí... se toman malas decisiones todos los días”. Incluso, Schilling que varios empleados le agradecieron por haber golpeado a Balboa.

“Como se ve en el video cuando él se flexionó sobre mí, yo estaba asustado por mi vida y simplemente me defendí de la maldad de este mundo”, sentenció en su publicación.

SEGUIR LEYENDO: