El inesperado diálogo entre Pelé y Marck Zuckerberg que se hizo viral

Pelé protagonizó una publicidad junto a Mark Zuckerberg

Pelé, que en los últimos días se mostró activo al realizar diversos comentarios sobre lo que acontece en la Copa América y la Eurocopa, utilizó sus redes sociales para difundir un video publicitario junto a Mark Zuckerberg, creador de Facebook.

El astro brasileño volvió a mostrarse en público luego de reconocer a inicios del año pasado que sufría de depresión tras ser operado de la cadera, lo que le impide moverse con normalidad. “¡Hola, Pelé, rey del fútbol!”, saludó el empresario estadounidense. “Hola, Mark, rey del ZapZap!”, le contestó el ex futbolista.

El video es parte de un spot publicitario para promocionar WhatsApp Pay, un servicio de pago a través de WhatsApps, una aplicación que se encuentra bajo el dominio de Facebook, que se lanzó en Brasil. Esta herramienta surgió hace un año, pero recién fue autorizada por el Banco Central para poder operar en el país sudamericano en mayo de 2021. Este servicio puede ser utilizado por los clientes que cuenten con tarjetas de débito de ciertos bancos.

Tras la consulta del ex futbolista del Santos, el famoso programador le explicó: “Bueno, enviar dinero a amigos y familiares es tan fácil como mandar una foto. Es gratis y lo único que necesitas es una tarjeta de uno de los bancos asociados. No es necesario pagar una tarifa, hacer filas en el banco ni usar dinero en efectivo. Es sólo tocar el ícono del clip o en el signo más para comenzar”, esbozó.

“No veo la hora de usarlo con mi familia”, cerró Pelé, que marcó una era en el fútbol durante los años cincuenta y sesenta donde obtuvo seis títulos en la Serie A (O Brasileirao) con el Santos, dos Copas Libertadores de América y dos Intercontinentales. Se suman a las mencionadas conquistas los Mundiales, en Suecia, Chile y México.

Debido a su salud y a la pandemia del coronavirus, las participaciones públicas de O Rei son reducidas. En las últimas semanas fue noticia por elogiar o respaldar a las actuales figuras del fútbol mundial, como su compatriota Neymar o el francés Kylian Mbappé.

Pelé elogió a Neymar

Cuando el hombre de la Canarinha se emocionó por quedar a un paso de quebrar una histórica marca goleadora en la Selección de Brasil, el ex Cosmos de Estados Unidos escribió en su cuenta de Instagram: “Cada vez que veo a este chico, sonríe. Es imposible no devolverle la sonrisa. Es contagioso Yo, como todos los brasileños, siempre me alegro cuando lo veo jugando al fútbol. Hoy ha dado un paso más hacia mi récord goleador con la selección. Y estoy alentando que llegue allí, con la misma alegría que he tenido desde que lo vi jugar por primera vez”.

El respaldo de Pelé a Mbappé

También le brindó su público apoyo a Mbappé, quien quedó en el centro de la escena tras fallar un penal en la eliminación de Francia a manos de Suiza en los octavos de final de la Eurocopa. “Mantén la cabeza en alto, Kylian! Mañana es el primer día de un nuevo viaje”, escribió.

SEGUIR LEYENDO: