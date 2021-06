“Fueron dos años muy complicados”: las lágrimas de Neymar tras una nueva victoria de Brasil y el mensaje de Pelé

La emoción de Neymar tras la victoria contra Perú

Sin brillar, Brasil sigue siendo una aplanadora en lo que va de la Copa América 2021. Los dirigidos por Tite lograron otra sólida victoria al golear por 4 a 0 a Perú en el Estadio Nilton Santos. Los autores de los goles fueron Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro y Richarlison.

Con su tanto, el astro del Paris Saint Germain llegó a los 68 con la camiseta de la Canarinha, lo que lo ubica a sólo 9 de alcanzar el récord histórico que ostenta Pelé, ganador de tres Copas del Mundo. Según el criterio de la FIFA, O Rei estableció su marca en 92 partidos, mientras que Ney ha disputado 107.

Al ser consultado sobre esta hazaña luego del partido contra los incaicos, el delantero no pudo contener las lágrimas. “Para mí es un gran honor ser parte de la historia de la selección brasileña. Para ser sincero, mi sueño fue jugar por la selección, pero nunca pensé en llegar a esos números. Estoy emocionado porque pasé por muchas cosas. Fueron dos años muy complicados y esos números no son nada comparados con la felicidad de jugar para Brasil y representar a mi país y a mi familia en momento muy difíciles para el mundo entero”, manifestó, emocionado, el futbolista de 29 años.

El ex Barcelona y Santos, en el último tiempo, sufrió varias lesiones, perdió una final de la Champions League (la gran obsesión del club francés) y fue acusado por agresión sexual.

“Llegamos sin saber lo que pasaría, sin saber si habría o no Copa América. Nunca le diremos que no a la selección nacional. Yo nunca le diré que no al país. Creo que estar en desacuerdo o tener una opinión diferente merece el respeto de los demás. Fue complicado, difícil”, añadió, haciendo referencia a los rumores que indicaban que el plantel brasileño podría bajarse del torneo por no estar de acuerdo con algunas medidas que se tomaron.

Luego de dos presentaciones, Brasil lidera en soledad el Grupo B de la Copa América con 6 puntos, producto de sus victorias ante Venezuela y Perú. En la segunda colocación aparece Colombia, con 4.

El posteo de Pelé para Neymar

Una vez finalizado el pleito contra los de Ricardo Gareca, Pelé utilizó sus redes sociales para brindarle su apoyo a Neymar. “Cada vez que veo a este chico, sonríe. Es imposible no devolverle la sonrisa. Es contagioso Yo, como todos los brasileños, siempre me alegro cuando lo veo jugando al fútbol. Hoy ha dado un paso más hacia mi récord goleador con la selección. Y estoy alentando que llegue allí, con la misma alegría que he tenido desde que lo vi jugar por primera vez”, escribió el campeón de los Mundiales de Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970. “❤️ Gracias... siempre serás nuestro REY 👑”, le respondió Ney.

