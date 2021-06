La peligrosa maniobra de Verstappen tras ganar el GP de Estiria que generó enojos en la Fórmula 1: “No lo toleraremos más”

La peligrosa maniobra de Max Vestappen sobre el final de la carrera

Max Verstappen volvió a hacerlo por cuarta vez en esta temporada. El holandés se llevó nuevamente la victoria y está atravesando su mejor momento en la Fórmula 1, la cual lidera en la tabla de clasificaciones por delante del heptacampeón mundial Lewis Hamilton.

En esta ocasión sumó otro triunfo en el GP de Estiria, el cual se añadió a los ya conseguidos en Italia, Mónaco y Francia y para demostrar su felicidad y agradecimiento con el equipo de Red Bull decidió celebrar con una maniobra que terminó condenando la Dirección de Carrera por su peligrosidad.

En la imagen final se pudo ver al piloto de 23 años reducir la velocidad ni bien pasó la bandera a cuadros para realizar una serie de derrapes cerca de su team y dejar una huella de sus neumáticos en el asfalto del Red Bull Ring.

Vestappen es el líder de la clasificación mundial de pilotos por delante de Lewis Hamilton (Reuters)

“Nos dimos cuenta de lo que sucedió. No era una situación demasiado apropiada para ese tipo de celebración. Una vez que lo hizo, hablé con el equipo de inmediato y les dije claramente que en el futuro no íbamos a tolerar ni aceptar más cosas como esas”, reconoció el director de carrera de la FIA Michael Masi en declaraciones a la agencia de noticias GMM.

El directivo se basó en el artículo 43.3 del reglamento deportivo que rige en la Máxima para comunicarse de inmediato con Red Bull. En dicho apartado se explica que, “el ganador podrá realizar un acto de celebración antes de llegar al parque cerrado, siempre que dicho acto se realice de forma segura y no ponga en peligro a otros conductores ni a ningún comisario”.

Lo riesgoso de su festejo podría deberse a la reducción de velocidad ni bien cruzó la línea de meta ya que el resto de la parrilla continuaba compitiendo y, en la lucha por finalizar en el menor tiempo posible podrían haberse encontrado con el vehículo del neerlandés de frente.

“Tenía demasiado tiempo para hacer ese tipo de celebración. Creo que lo hice todo bien, no me puse en el camino de ningún otro piloto”, respondió Mad Max tras la advertencia de la FIA al considerar que su celebración no conllevaba ningún tipo de peligro.

Verstappen sumó su cuarta victoria en ocho jornadas (Reuters)

Max Verstappen ha afianzado su liderato en el Mundial de Fórmula 1 tras apuntarse este domingo la victoria en el Gran Premio de Estiria por delante de su principal rival por el título, Lewis Hamilton (Mercedes), mientras que Valtteri Bottas (Mercedes) ha completado el podio.

El hombre de Red Bull domina la clasificación general con 156 puntos, 18 más que su inmediato y temible perseguidor Lewis Hamilton (138). Por detrás y un poco más lejos figura el compañero del holandés, Sergio Checo Pérez con 96, y Lando Norris (de McLaren) se ubica cuarto por delante de Valtteri Bottas con 86 unidades.





