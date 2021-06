Un jugador de la selección de básquet de Cuba desertó durante la escala de un vuelo en España

Raudelis Guerra Zayas desertó de la selección cubana de básquet (adncuba)

Este lunes se dio a conocer un nuevo caso de un deportista cubano que desertó durante una gira por el exterior. Esta vez se trata de joven Raudelis Guerra Zayas, integrante de la selección de básquet, quien abandonó la delegación durante una escala en Madrid. De esta manera, el equipo queda solo con nueve hombres de cara al clasificatorio a la Americup 2022 que se disputará en El Salvador.

Extrañamente, la selección cubana de básquet debió hacer una escala en el aeropuerto de Barajas como parte de su viaje hacia la sede del torneo en Centroamérica. Luego de que el plantel hiciera los trámites de Migraciones, le perdieron el rastro a Guerra Zayas, que tiene 26 años y que hasta el momento se desempeñaba en el equipo Guantánamo.

“La Selección Cubana de Baloncesto pierde un integrante durante la escala en España. El guantanamero Raudelis Guerra abandona la Selección en el aeropuerto de Barajas. El equipo Cuba se queda con 9 hombres para las eliminatorias de El Salvador”, fue el mensaje que escribió el periodista Henry Morales en su cuenta de Twitter para alertar sobre esta situación.

El atleta desapareció del aeropuerto de Barajas (EFE/Emilio Naranjo/Archivo)

El propio Morales se comunicó posteriormente con el basquetbolista, que afirmó encontrarse bien. “Abandoné la delegación por un motivo muy, pero muy personal. Quizás muchos no conozcan cuál es y las personas opinen sin conocer. Pero yo sí me entiendo y los míos sí me entenderán”, explicó en declaraciones al sitio Playoff Magazine. Luego, agregó: “Quiero salir adelante, quiero triunfar. Yo sé que él camino va a ser difícil, pero estoy listo para el reto”.

De esta manera, Cuba llega con solo nueve jugadores al torneo preclasificatorio con sede en El Salvador, que se disputará del 2 al 4 de julio y que otorga dos plazas para la Americup 2022. Este torneo, a su vez, da siete cupos a la Copa Mundial de la FIBA y a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, a celebrarse ambos en 2023.

El de Guerra Zayas se suma a otros casos de deserciones de atletas y colaboradores cubanos que se dieron en el último mes. Jorge Sile Figueroa, psicólogo de la selección de béisbol, se quedó en Estados Unidos tras la participación del Preolímpico de Béisbol de Las Américas, torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio. Días antes, César Prieto, una de las promesas de la disciplina, había dejado a sus compañeros apenas horas después del aterrizaje en el país del Norte.