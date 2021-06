6 frases de Scaloni en la previa del partido ante Bolivia: por qué Messi no descansa, los motivos de los cambios constantes y la advertencia a Brasil

Lionel Scaloni confirmó el equipo de Argentina para enfrentar a Bolivia (REUTERS/Sergio Moraes)

La selección argentina, ya clasificada a los cuartos de final, disputará ante Bolivia el último partido de la fase de grupos de la Copa América. Para el duelo de este lunes, el entrenador Lionel Scaloni saldrá a la cancha con un equipo alternativo con el objetivo de cuidar a varios jugadores que arrastran una tarjeta amarilla y que el DT quiere estén disponibles de cara a la próxima instancia.

El conjunto albiceleste irá por tres puntos que le permitan terminar en lo más alto de la clasificación con un once titular integrado por: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Guido Rodríguez, Exequiel Palacios, Alejandro Papu Gómez, Ángel Correa, Lionel Messi y Sergio Agüero.

“No nos podemos olvidar de este partido. Bolivia está eliminada y nosotros estamos clasificados, pero tenemos jugadores con amarillas y me gustaría que estén disponibles para el siguiente partido así podemos encarar la siguiente fase de la mejor manera”, explicó Scaloni en la conferencia de prensa que brindó este domingo.

Consultado sobre las constantes modificaciones en el equipo y el hecho de que nunca ha repetido una formación inicial en dos partidos consecutivos desde que comenzó su ciclo, señaló: “No hemos repetido porque no hemos tenido a los jugadores, me hubiera gustado repetirlo. Yo considero que la base del equipo siempre son siete u ocho que son importantes y que siempre han repetido. Todas las selecciones y equipos del mundo tienen tres o cuatro jugadores que van rotando, es la competencia sana que tiene este deporte. Todos saben que en cualquier momento pueden entrar. En una selección están los mejores y partido a partido hay que buscar lo mejor. Las condiciones de esta Copa y algunos jugadores han llegado con dificultades han hecho que no podamos repetir, pero estoy conforme con los que han entrado y con los que están afuera”.

El conjunto nacional viajará este domingo hacia Cuiabá

“En esta Selección hay un solo jugador con la titularidad asegurada y todos saben quién es, el resto tiene que ganársela. Nosotros tenemos nuestra base, nuestra manera de ver el fútbol y muchos nos han representado de la mejor manare. Nadie se puede relajar, tenemos un grupo de 28 futbolistas y cualquiera puede jugar. Nosotros siempre decidimos por el bien del equipo, no por lo individual”, agregó.

El entrenador albiceleste consideró que su equipo puede “dar guerra a todas las selecciones, competir al máximo y llegar al máximo” y, sobre la posibilidad de enfrentar a Brasil en las instancias decisivas, dijo: “El último partido que perdieron ellos fue con Argentina y fue parejo ese partido en Arabia. Nosotros somos conscientes de que un partido de futbol es muy igualado y que entre dos selecciones potentes puede pasar cualquier cosa. Podemos hacer un buen partido si nos toca con ellos. En el último partido (ante Colombia) Brasil tuvo sus dificultades para ganar, pero es una Selección consolidada, con muchos años con su entrenador”.

Respecto del posible rival en los cuartos de final, Scaloni evaluó que “cualquiera que nos toque será difícil” y sobre el nivel de Argentina planteó: “El equipo está bien, hay que ajustar cosas, pero el equipo está confiado. Juegue uno o juegue otro seguimos siendo equipo sólido. Claro que hay cosas que nos gustaría mejorar”.

“Si en la Copa América se juega bien o mal es relativo. La dificultad es máxima, cualquiera de estas selecciones en un contexto diferente le haría partido a cualquiera de las mejores selecciones. La dificultad es máxima, toque jugar contra el primero o el último del otro grupo, cosa que en otras competiciones no es tal. Se está jugando en condiciones difíciles y las demás selecciones han pegado un salto importante”, concluyó.

La selección argentina viajará este domingo por la noche hacia la ciudad brasileña de Cuiabá, donde se medirá ante Bolivia el lunes desde las 21 en el estadio Arena Pantanal. En caso de conseguir los tres puntos, el conjunto nacional se asegurará el primer lugar en el Grupo A y jugará ante el cuarto de la Zona B. En caso de que los dirigidos por Scaloni no ganen, deberán esperar por el resultado de Paraguay ante Uruguay para saber qué posición ocuparán en la clasificación de cara a la siguiente fase.