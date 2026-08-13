Esta es la fecha exacta en qué será visible el próximo eclipse en México de este 2026

Una ilustración muestra la silueta de México bajo un cielo oscurecido durante el eclipse solar de agosto de 2026, con personas que observan el fenómeno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Si como muchos tu eres amante de los eventos astronómicos sin duda debes estar al día sobre el calendario astronómico en México y sin duda uno de los eventos más importantes de este mes es el eclipse parcial de Luna será visible en México durante la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28.

Este día el satélite cruzará la sombra de la Tierra y hasta el 96.2% de su superficie quedará oscurecida, según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

La observación del fenómeno abarcará los 32 estados y representa la última oportunidad en 2026 para ver un eclipse lunar desde territorio nacional. Durante más de cinco horas, la Luna mostrará un borde rojizo y los horarios variarán según la región.

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La luna de sangre presenta una tonalidad rojiza con cráteres visibles en su superficie, mientras una sombra oscura cubre la parte superior izquierda durante un eclipse lunar parcial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde será visible el próximo eclipse del 27 de agosto en México

El próximo eclipse del 27 de agosto de 2026 será un eclipse parcial de Luna y será visible en todo México, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y la NASA confirman que los 32 estados podrán observar el fenómeno.

El eclipse iniciará la noche del jueves 27 y terminará la madrugada del viernes 28 de agosto. En la zona centro del país (incluyendo Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Yucatán) los horarios aproximados son:

Fase penumbral: inicia a las 19:23 horas del jueves 27.

Fase parcial: comienza a las 20:33 horas.

Punto máximo: entre las 22:12 y las 22:14 horas.

Fin de la fase parcial: 23:51 horas.

Fenómeno total concluye a la 1:01 de la madrugada del viernes 28.

En la zona Pacífico (Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit), los horarios se adelantan una hora. Quintana Roo opera con una hora adelante respecto al centro. En Baja California, la fase penumbral inicia cerca de las 17:23 horas locales.

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Se recomienda buscar zonas alejadas de la contaminación lumínica y permitir que la vista se adapte a la oscuridad para apreciar mejor el fenómeno, que cubrirá hasta el 96.2% del disco lunar y dará a la Luna un tinte rojizo en el borde oscurecido. No se requiere protección ocular para observarlo.

Infografía muestra los detalles del eclipse parcial de Luna en México del 27 de agosto, incluyendo su visibilidad y cobertura del 96.2% del disco lunar, siendo el último evento similar hasta 2028. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para disfrutar y apreciar mejor el eclipse parcial de luna que será visible en México el próximo 27 de agosto

Si deseas apreciar este fenómeno natural en todo su esplendo aquí tienes algunos consejos para disfrutar y apreciar mejor el eclipse parcial de Luna que será visible en México el próximo 27 de agosto:

Busca un lugar oscuro : Aléjate de la contaminación lumínica de las ciudades. Un sitio rural o apartado permitirá observar el fenómeno con mayor claridad.

Adapta tu vista a la oscuridad : Permite que tus ojos se acostumbren al menos 30 minutos antes de que inicie el eclipse, evitando luces artificiales o pantallas de celular.

Lleva binoculares o telescopio : No son indispensables, pero ayudan a ver con mayor detalle el avance de la sombra sobre la Luna.

Consulta el pronóstico del clima : Elige un lugar con cielo despejado, ya que las nubes pueden impedir la observación.

Llega temprano : Considera el horario de inicio de la fase penumbral para instalarte con calma y elegir el mejor ángulo hacia el sureste, donde aparecerá la Luna al comenzar el eclipse.

Vístete cómodo y lleva algo para sentarte : Una silla reclinable o manta te permitirá observar cómodamente durante las más de cinco horas que dura el evento.

No necesitas protección ocular : El eclipse lunar es completamente seguro para la vista, a diferencia de los eclipses solares.

Evita distracciones: Deja el celular guardado para permitir que tus ojos se adapten plenamente a la oscuridad y puedas notar los cambios de color en la Luna.

Una infografía detalla preparativos y consejos esenciales para disfrutar la observación del eclipse parcial de Luna que será visible en México el 27 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos consejos te ayudarán a vivir la experiencia del eclipse de la mejor manera posible.