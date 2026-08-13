Daniel Briceño urge limitar la salida de Gustavo Petro de Colombia tras el fin de su mandato: “No puede irse y dejar todo botado”

El congresista afirmó que la salida debe ser gradual para permitir el empalme y la verificación de asuntos pendientes, y sostuvo que el Legislativo no debería otorgar de inmediato un plazo de 12 meses - crédito X

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El representante a la Cámara Daniel Briceño se pronunció sobre el reciente permiso solicitado por el expresidente Gustavo Petro para ausentarse de Colombia durante el año siguiente a la terminación de su mandato.

Briceño advirtió que “no puede irse y dejar todo botado”, refiriéndose a la importancia de que el exmandatario permanezca en el país mientras se completa el proceso de empalme y se clarifican las condiciones en que deja la administración nacional.

Petro presentó el 10 de agosto de 2026 una solicitud formal ante el Senado de la República para salir del país durante los próximos 12 meses, con el argumento de atender compromisos internacionales y académicos. El trámite, que se realiza conforme a lo establecido en la Constitución Política de Colombia, generó una amplia discusión en el Congreso y entre diferentes sectores políticos.

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El congresista Daniel Briceño pide limitar la autorización inicial a tres meses

La intervención de Daniel Briceño se centró en el alcance y la duración del permiso solicitado. El congresista señaló que la normativa constitucional exige este tipo de autorización para evitar que los exmandatarios salgan del país y dejen asuntos pendientes sin supervisión.

Daniel Briceño cuestionó el permiso solicitado por Gustavo Petro para ausentarse de Colombia durante un año tras terminar su mandato - crédito Daniel F. Briceño/Facebook - Ovidio González/Presidencia

“La Constitución exige este permiso para que las administraciones salientes no dejen temas pendientes sin verificar, por lo cual el Senado no debería otorgar un año de manera inmediata, sino autorizar un plazo inicial de tres meses mientras la gestión entrante evalúa el estado del Estado”, afirmó Briceño en una atención a medios.

El representante insistió en que el Senado debe adoptar un enfoque gradual, permitiendo una salida temporal mientras se desarrolla el empalme y se revisa la situación de la administración.

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“La norma del constituyente de que le den permiso o no al presidente para salirse se hizo precisamente para que un presidente no salga y deje todo botado, que es lo que está tratando de hacer el señor Gustavo Petro”, expresó.

Daniel Briceño aseguró que no cree que Petro tenga la intención de evadir la justicia, como sugieren algunos sectores, pero subrayó que su propuesta busca preservar la responsabilidad institucional durante el inicio del nuevo Gobierno. “No creo que se vaya a volar, como está diciendo mucha gente, pero por acto de responsabilidad el señor Petro debería permanecer en Colombia por lo menos tres meses”, remarcó.

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Contexto legal y precedentes constitucionales

Gustavo Petro habló sobre sus posibles salidas del país - crédito @petrogustavo/X

El artículo 196 de la Constitución de Colombia establece que ningún expresidente puede salir del país dentro del año siguiente a la terminación de su mandato sin autorización previa del Senado. Esta disposición busca asegurar la disponibilidad de las exautoridades ante los organismos de control y facilitar la rendición de cuentas durante el primer año posterior a la gestión.

La solicitud de Petro se fundamenta en razones personales, sociales, políticas y académicas. El trámite fue presentado en medio de un escenario político marcado por el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella y por el desarrollo de investigaciones sobre la financiación de la campaña electoral de 2022.

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Opiniones divididas en el Congreso

La petición de Gustavo Petro provocó reacciones encontradas en el Congreso. Mientras algunos legisladores del Pacto Histórico señalaron que la solicitud constituye un trámite administrativo ordinario, representantes de la oposición, especialmente del Centro Democrático, manifestaron su preocupación por el tiempo solicitado y exigieron claridad sobre el destino y las fechas de regreso del exmandatario.

La plenaria avaló el trámite con 73 votos a favor y 11 en contra, y exigió que el exmandatario comunique con anticipación el destino y la fecha de cada desplazamiento al exterior - crédito X

El senador Hernán Cadavid subrayó que la figura constitucional aplica a todos los expresidentes, pero consideró que no corresponde una autorización extendida por un año. “Procede con todos los expresidentes de la República y lo que nosotros observaremos es que la proposición vaya dirigida a autorizar una salida del país. Yo creo que no es procedente la autorización durante un año en ese otorgamiento ampliado”.

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Petro recibe permiso condicionado

Tras la votación en la plenaria del Senado de la República, se concedió la autorización a Gustavo Petro con 73 votos a favor y 11 en contra, pero con una condición fundamental: el exmandatario deberá informar previamente el lugar y la fecha de cada uno de sus desplazamientos fuera del país, garantizando el seguimiento institucional de sus actividades internacionales.

En una declaración pública, Petro aclaró que no existen restricciones judiciales que le impidan salir del país y que la solicitud responde a un mandato constitucional. “No mantengo restricción legal para trasladarme al exterior ni requerimientos de la Interpol o de las autoridades judiciales, por lo que cumplo con el condicionamiento constitucional de informar al Congreso sobre mi agenda de difusión política”, explicó el expresidente.

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