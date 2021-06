Arturo Vidal exigió que paren el partido para que revisen una mano en el área y Roldán no cobró penal: los audios del VAR

Audio del VAR: Vidal reclama penal pero no lo sancionan

El desembarco del VAR trajo nuevas particularidades al fútbol mundial. Una de esas escenas pocas veces vista ocurrió en el triunfo de Paraguay 2-0 sobre Chile por la Copa América. Arturo Vidal estaba seguro que un rival había tocado con la mano la pelota adentro del área, a tal punto que le exigió a un compañero que tire la pelota afuera para que el juez vaya directamente al VAR para chequear la jugada. Sin embargo, el resultado no fue el que él esperaba y se desató una polémica.

El juez principal Wilmar Roldán no había advertido ninguna situación rara y sólo avisó “se deja caer”, ante los reclamos iniciales pensando que le pedían alguna falta física. Rápidamente, desde el VAR avisaron: “Posible mano piden”. A raíz de eso, comenzaron a revisar las imágenes dentro de área. “Wilmar no reanudes”, le advirtieron.

“Veo una posible sujeción, no veo lo que está pidiendo Arturo”, explicó el colombiano Roldán a sus colegas en la cabina tecnológica. Su frase estaba emparentada a que el mediocampista chileno le exigió a un compañero tirar la pelota afuera aunque tenían la posesión porque estaba convencido que había sido mano. El juez principal, por lo pronto, tenía su vista centrada en los forcejeos entre el lateral paraguayo Alberto Espínola y el futbolista chileno Enzo Rocco. “Están pidiendo una posible mano”, dijo Roldán luego.

“Sujeción no, posible mano”, le aclaró el brasileño Traci que lideró el VAR. “Wilmar, haga la señal entonces”, le indicó el colombiano Jhon Ospina, que estuvo como asistente de VAR. Mientras tanto, Traci seguía mirando en detalle: “Quiero ver posible mano del 7″. Aunque ya Ospina emitía su sentencia: “Me parece que primero juega el balón”.

Mientras la cabina definía si lo llamaría a ver las pantallas, Wilmar insistía con una “posible sujeción”, algo que sus colegas le descartaron: “Sujeción no hay, estamos revisando una posible mano”. “Eso no lo veo porque estoy atento a la posible sujeción. Lo otro no lo veo”, se sinceró Roldán. “Te recomiendo OFR por posible mano penal”, lo llamó Traci a volver a ver las jugadas en la pantalla.

Arturo Vidal obligó a su compañero a tirar la pelota afuera para que chequeen el penal

“Cuando el jugador sube, con la disputa al delantero, el jugador toca el balón con la cabeza y después en la mano del defensor”, le fueron detallando desde el VAR mientras el árbitro se acercaba a las pantallas. “Veo cabeza aquí, en esta toma veo cabeza”, les advirtió ante las repeticiones. “Ospina, ¿Dónde está la mano?”, le preguntó a su compatriota que estaba en el AVAR. “Pega en la cabeza, jugada por él y después pega en la mano. Por contexto de juego, no es penal porque primero pega en la cabeza y después en la mano”, analizó rápidamente Wilmar. “Perfecto Wilmar”, coincidieron todos desde la herramienta tecnológica.

“A los 71 minutos, un jugador de blanco juega deliberadamente con la cabeza el balón que luego toca su brazo. El árbitro no observa la acción, el VAR analiza la situación con distintos ángulo y velocidades y deciden llamar al árbitro a una revisión de campo. El árbitro al observar las distintas imágenes y ver que el jugador juega deliberadamente con la cabeza el balón y después toca su brazo, decide mantener su decisión”, especificó la voz en off que la Conmebol coloca en cada audio del VAR para dar a conocer la determinación arbitral.

LAS OTRAS DOS JUGADAS QUE ANALIZÓ EL VAR

Audios del VAR: la jugada a los 55 minutos en Paraguay vs. Chile

Audios del VAR: la jugada a los 66 minutos en Paraguay vs. Chile

