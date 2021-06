Samuel Eto’o sorprendió al revelar que le hubiera gustado ser dirigido por Marcelo Gallardo: “Yo lo veo en el Barcelona”

Los títulos que ha ganado Marcelo Gallardo en sus siete años como entrenador de River le han traído reconocimientos a nivel mundial. Todos estos logros también lo han puesto en el radar de varios equipos europeos, aunque su salto al Viejo Continente aún no se ha podido concretar. En ese marco no sorprendieron las elogiosas declaraciones que Samuel Eto’o tuvo hacia la figura del Muñeco. El ex futbolista de Barcelona, Inter y Chelsea, entre otros, reconoció que le hubiera gustado ser dirigido por el DT argentino. También expresó su deseo de que algún día pueda estar al frente del conjunto catalán.

“Me gustaría haber sido dirigido por Gallardo, lo que está haciendo ahora en el fútbol argentino es bárbaro. No me sorprende lo que hace, lo hace como cuando jugaba”, dijo el camerunés en declaraciones al programa Súper Deportivo Radio. Y, a la hora de marcar cuáles son las fortalezas del Muñeco, recalcó: “Lo hace diferente a los otros entrenadores: está en uno de los mejores futbol del mundo, pero con una idea europea y sabe mezclar”.

Queda claro el conocimiento que el ex compañero de Lionel Messi en el Barcelona tiene del trabajo que viene desarrollando el entrenador de River. Por eso consideró que ya está listo para dar el salto hacia una liga de mayor notoriedad: “Me sorprende que aún este en Argentina, es un entrenador que ya tiene que dar el salto a Europa, pero no a cualquier equipo, a alguno de los ochos mejores”.

“Yo lo veo para mi Barça. Espero y deseo que venga porque es un entrenador que vale”, enfatizó más tarde, en diálogo con el programa De fútbol se habla así.

La posibilidad de que Gallardo dé el salto al Viejo Continente -si es que el así lo desea- es algo que no se resolverá en un breve lapso. Por estos días, el Muñeco está con el plantel de River en Orlando, Estados Unidos, al frente de una pretemporada que tiene por objetivo poner el equipo a punto para llegar en las mejores condiciones a los múltiples desafíos del semestre (torneo local, Copa Argentina y Libertadores).

Por el momento no ha habido mayores novedades respecto de la renovación del contrato que une al DT con el elenco de Núñez. El vínculo actual vence en diciembre de este año y una de las grandes preocupaciones de los hinchas del Millonario es saber si Napoléon seguirá al frente del equipo en el futuro. Para conocer el fin de la novela de seguro habrá que esperar hasta el final de las competencias, momento en el que el entrenador acostumbra a hacer un balance para tomar una decisión sobre su continuidad. No hay que olvidar, además, que a fin de año habrá elecciones en el club y que por estatuto Rodolfo D’Onofrio no podrá presentarse como candidato a presidente. En ese marco deberá resolverse la situación del entrenador más exitoso de la historia de la entidad.