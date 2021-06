“Ya es cuestión de gustos”: Carlos Vela habló sobre la ausencia de Chicharito en el Tri

Carlos Vela y Chicharito Hernández se han convertido en figuras importantes de la MLS (Foto: Instragram/CH14_)

En los últimos días, salieron a la luz, los nombres de los futbolistas que conforman la prelista de la Selección Mexicana elaborada por Gerardo Martino, para disputar la próxima Copa Oro 2021 de la Concacaf. Al momento son 42 jugadores, pero uno de los que reaparece en la nómina es Javier Hernández, quien no había sido tomado en cuenta en los llamados previos del combinado Tricolor.

Al respecto de las ausencias anteriores de Chicharito con el Tri, Carlos Vela no dudó en expresarse y opinó que puede deberse al estilo o gustos futbolísticos del director técnico, además de elogiar su actual desempeño. Aún así, desconoció el motivo preciso por el que el delantero ha sido ignorado por el Tata.

“No tengo ni idea, al final Chicharo está haciendo un gran inicio de temporada, está rindiendo a buen nivel, pero al final el que toma las decisiones es el entrenador y ya es cuestión de gustos”, expresó el mexicano que milita en Los Angeles FC, durante una conferencia de prensa.

“Ya no es ‘tiene que llevar a este o al otro’ yo creo que él busca lo que se adapta más a su estilo de juego y ante eso no podemos hacer nada, ya es cuestión de qué necesita o qué no necesita, ya no puedo decirte porqué o qué está pasando, no tengo la menor idea”, declaró.

Chicharito no ha sido tomado en cuenta por Martino para el Tri (Foto: Daniel Becerril/REUTERS)

Javier “Chicharito” Hernández y Carlos Vela son de la misma generación, aunque el ahora delantero del LA Galaxy no tuvo la oportunidad de ser campeón del mundo con la Sub 17 de México en el 2005, como sí lo hizo el jugador de LAFC. Ambos, han coincidido en diferentes etapas en el Tricolor, aunque sus casos son diferentes.

Los dos futbolistas son figuras de la MLS, pero no están considerados en la Selección. En su lugar, Gerardo “Tata” Martino convocaría a Rogelio Funes Mori, un argentino que se naturalizó mexicano y podrá jugar con el equipo en la próxima Copa Oro.

Cabe recordar que, hace unos días, Chicharito se dijo entusiasmado por aparecer en la prelista, pero prefirió no aventurarse y dijo que esperará hasta el llamado final para poder charlar ampliamente de la situación.

“Siempre es un honor que tu nombre aparezca en cualquier lista en la selección, pero todavía es una prelista, todavía falta para ver y decidir, y cuando llegue la lista definitiva podremos hablar del tema si mi nombre aparece ahí. Con el Tata no he hablado para nada”, comentó el mexicano en conferencia.

Carlos Vela celebra uno de sus goles en la Liga de Campeones de la Concacaf (Foto: Gary A. Vasquez/ REUTERS)

Además, recalcó que nada está hecho todavía, pues aún tiene mucho camino por recorrer para volver con la Selección Mexicana y continuar con el gran nivel que lo ha caracterizado en la última temporada con el conjunto angelino: “Espero que en algún momento pueda estar incluido de nuevo. Voy a seguir trabajando y dando lo mejor”, aclaró.

Chicharito, es el máximo goleador en la historia de la Selección mexicana, con 50 goles en 108 partidos. Sin embargo, el tapatío no ha vestido la camiseta del combinado nacional desde hace dos años, en la victoria ante Estados Unidos, correspondiente a un partido de fecha FIFA en 2019.

Por su parte, Carlos Vela tuvo un inicio complicado en la temporada 2021 de la MLS, pues en la Semana 1, frente a Austin FC sufrió una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante semanas. El regreso le ha costado al capitán de LAFC, pero aprovechó este receso por la Fecha FIFA para recuperarse y tener mejor condición de cara a la reanudación de la liga.

