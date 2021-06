Graves amenazas al futbolista sueco que falló una ocasión inmejorable ante España

Situación perdida por Berg en Suecia vs. España

El delantero sueco Marcus Berg ha sido objeto de insultos y amenazas en las redes sociales tras errar anoche una clara ocasión en el partido de la Eurocopa contra España, que finalizó con 0-0, según informaron este martes varios medios de Suecia.

El delantero del Al Ain de los Emiratos Árabes ha recibido de inmediato el apoyo de sus compañeros, mientras la Federación de su país estudia presentar una denuncia. ”Es muy triste, ganamos y perdemos juntos”, declaró a Aftonbladet el delantero Alexander Isak, autor del pase que dejó solo a Berg después de una gran jugada cuando se jugaba el complemento del encuentro.

Es que el seleccionado escandinavo apostó por una estrategia totalmente defensiva ante uno de los candidatos al título y por eso apenas contó con ocasiones en el arco rival. Una de ellas fue justamente la que dilapidó el punta luego de una excelsa jugada de Isak, que dejó tres hombres en el camino y lanzó un buscapié para su compañero, quien falló en el disparo en el segundo palo y envió la pelota varios metros arriba del travesaño.

Marcus Berg es una de las piezas claves de la selección de Suecia (Reuters)

Isak, atacante de la Real Sociedad, destacó que “algunas veces tienes suerte, otras no, no es nada raro”, mientras que el arquero Robin Oslen, una de las figuras del duelo ante España, agregó: ”Es tan ridículo, tan ridículo. No voy a gastar energía en eso. Yo y el resto del equipo sabemos lo importante que es Mackan para nosotros. Este tipo de cosas son gestos muy bajos”.

Por su parte, el veterano central Andreas Granqvist, capitán del equipo, le mostró también su apoyo en Instagram, colgando una foto de los dos abrazándose con el texto: “Rey Marcus Berg, siempre te apoyaré”.

Berg, de 34 años, ya ha sido objeto de críticas en el pasado por su mala racha goleadora, aunque siempre ha contado con la confianza del seleccionador Jan “Jannne” Andersson, que valora su trabajo. Suecia ya vivió un episodio similar en el Mundial de Rusia, cuando el centrocampista Jimmy Durmaz recibió muchos insultos en redes sociales por cometer la falta que permitió a Alemania derrotar a Suecia en el descuento en un partido de la fase de grupos.

Pese al yerro del delantero, Suecia pudo sumar un punto clave ante España en el debut y ahora se esperanza por clasificar en un grupo que por el momento lidera Eslovaquia, su próximo rival, que en la primera fecha dio el batacazo al vencer 2-1 a Polonia, cuya figura es nada menos que Robert Lewandowski, último ganador del Balón de Oro.

Con información de EFE