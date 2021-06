Lionel Scaloni explotó de furia por el estado del césped y defendió el rendimiento de la selección argentina en el debut de la Copa América

Lionel Scaloni enojado con el campo de juego

Lionel Scaloni se sentó en la conferencia de prensa minutos después de haber firmado un empate 1-1 ante Chile en el debut por la Copa América. En su interior, parecía tener en claro que no iba a guardarse la furia por el estado del campo de juego del Nilton Santos de Río de Janeiro que recibió a la selección argentina en este inicio del torneo.

“Haber jugado mejor en este campo de juego dice mucho. Quería remarcarlo: queremos jugar la Copa América y de repente nos encontramos con una cancha que al minuto 10 del primer tiempo ya no se podía jugar al fútbol. Es lamentable el estado del campo de juego , como también el de ayer en Colombia-Ecuador, donde vamos a jugar con Bolivia y todavía hay cinco partidos para jugar en esa cancha. Ya me explicarán cómo harán para ponerla bien para jugar el partido”, disparó el entrenador de la Albiceleste en referencia al recinto de Río de Janeiro, pero también apuntando al Estadio Arena Pantanal, de Cuiabá que recibirá al combinado nacional el próximo lunes 28 de junio por la última jornada del Grupo A.

“Aún así, el equipo jugó, creó situaciones, en una cancha que es más para otro deporte que para el fútbol”, insistió. Por las restricciones de la pandemia, la conferencia se realizó con preguntas que los periodistas enviaron escritas y fue breve. El entrenador reiteró en distintas ocasiones su enojo por lo ocurrido con la cancha. “Lo primero es que sea un buen campo de juego para jugar buen fútbol. Es fundamental para jugadores de este nivel... Necesitan una buena cancha, sobre todo para el equipo que intenta jugar. Aún así, creo que el equipo genera y, lógicamente, hay cosas para corregir. Pero lo preocupante, si es algo preocupante, lo vamos a corregir. El torneo es largo y el equipo se siente confiado”, aseguró.

El césped del Nilton Santos de Río de Janeiro, tema central para Scaloni (Foto: Reuters)

A la hora de explicar el resultado final, el DT puntualizó en la performance del equipo en el arranque del complemento, lapso de tiempo en el que la Roja alcanzó el penal que derivó en la igualdad: “Creo que fueron 10 o 12 minutos del segundo tiempo donde hubo un par de desajustes y ellos consiguieron el penal. A partir de ahí se hizo cuesta arriba, mas allá que creamos un montón de situaciones, merecimos ganar. Al final nos vamos con un empate. Esto sigue. Es el inicio de un torneo duro. Para corregir son esos 10 minutos del segundo tiempo en el que ellos nos crearon el penal”.

Más allá de este debut con empate, Scaloni se mostró con cierta tranquilidad por la cantidad de situaciones de gol que generó el equipo: “Es evidente que el equipo generó un montón. No sé cuántos tiros y cuántas llegadas. Bastante más que lo que dice el resultado, pero al final lo que cuenta es meterla adentro. Hoy no la metimos. Nos quedamos con lo positivo lógicamente, creo que la línea del equipo es buena mas allá que el resultado no es el que deseamos”.

En cuanto al aspecto defensivo, explicó: “Creo que las dos contras que nos generaron, fueron de saque de córner nuestro y no porque el equipo esté mal parado tácticamente. Ellos en el rebote salieron rápido, pero no creo que hayamos sufrido por eso”. Al mismo tiempo, insistió con que “los goles van a llegar” y que estaría preocupado “si el equipo no generara situaciones de gol”.

Scaloni no escondió su enojo por el estado del campo de juego (Foto: Reuters)

