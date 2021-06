¿Homenaje o coincidencia?: las similitudes entre el festejo de Messi y uno de Maradona, en la primera Copa América sin Diego

Gol de tiro libre de Messi - Argentina 1 -0 Chile

Lionel Messi fue artífice de un gol espectacular este lunes contra Chile en el primer partido de la selección argentina. El delantero del Barcelona firmó de tiro libre su primer tanto en el certamen que se disputa en Brasil y que significó el 1 a 0 parcial en una jornada especial.

Es que este torneo es el primero que se disputa tras la muerte de Diego Armando Maradona, motivo por el cual en la previa del encuentro hubo un homenaje especial por parte de la Conmebol. Si bien el combinado dirigido por Lionel Scaloni ya le había dedicado un momento especial a su máximo ídolo en el duelo ante Chile pero por las Eliminatorias celebrado semanas atrás, al parecer La Pulga se guardó algo más para dedicarle a Pelusa.

Luego de su espectacular gol de tiro libre, Messi corrió hacia un costado del campo de juego, saltó en el festejo y agitó su brazo derecho al igual que Maradona luego del gol a Inglaterra con la mano en los cuartos de final del Mundial de 1986. Además, éste era un festejo típico de Diego, y por eso en las redes sociales varios usuarios insistieron que se trató de un homenaje.

El salto de Messi ¿en homenaje a Maradona? (NA)

La comparación entre los festejos

Con este tanto la Pulga sigue agigantando su leyenda con la camiseta Albiceleste: se convirtió en el máximo goleador de la Selección en torneos oficiales, al llegar a los 39 tantos y dejar atrás a otro emblema, como Gabriel Omar Batistuta (38). En total lleva convertidos 73 goles en 145 partidos.

En el desglose de las conquistas del ’10′ rosarino aparecen 6 por Copa del Mundo, 23 en Eliminatorias Sudamericanas y 10 en Copas Américas. Los del Bati, en cambio, son 10 en Copa del Mundo, 4 en Copa Confederaciones, 11 en Eliminatorias y 13 en Copa América.

El homenaje de la Conmebol a Diego Maradona en la previa de Argentina vs Chile por Copa América

En la previa del partido, el dato de que ésta es la primera Copa América sin Maradona no pasó desapercibido para nadie. Todos habían recordado su nombre cuando la selección argentina pisó el campo de juego ante Chile por Eliminatorias. Ese era el primer partido de la albiceleste mayor desde la muerte de Diego Armando Maradona, uno de los máximos símbolos de toda la historia. Lógicamente, tampoco pasó de largo que el debut ante Chile por Copa América marcó el inicio del primer torneo completo sin el aliento del Diez físicamente. La Conmebol, atenta a estos detalles, decidió realizarle un homenaje emocionante en la apertura del certamen continental.

“Rendimos tributo a uno de los más grandes jugadores de la historia, Diego Maradona. La Conmebol ha preparado un espectáculo sin precedentes que celebra y destaca la trayectoria del genio del fútbol mundial”, anunció el organismo que regula el fútbol del continente.

El primer gesto para recordar a Diego fue en el precalentamiento que se llevó a cabo sobre el campo de juego del Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro a minutos de iniciar el partido. Mientras Lionel Messi y compañía realizaban los movimientos precompetitivos, desde los alto parlantes sonaba “Live is life”, el tema de la banda austriaca Opus que quedó inmortalizado para siempre por el calentamiento de Maradona en 1989 durante la previa de un duelo entre Napoli y el Bayern Munich por la Copa de la UEFA.

Luego, comenzó en el estadio un show que combinó sorprendentes recursos audiovisuales, música, tecnología y fuegos artificiales, para deleitar al público detrás de las pantallas. Los efectos audiovisuales se replicaron en los millones de televisores prendidos alrededor del mundo. Una de las primeras imágenes fue todo un símbolo: el abrazo de Maradona y Pelé durante “La Noche del Diez”, el programa que Diego realizó en la TV argentina durante el 2005. También hubo un repaso por todas las camisetas que vistió el ídolo, se revivió el gol a los ingleses y cerraron el homenaje con un fragmento de su discurso el día de su despedida del fútbol en la Bombonera durante el 2001: “Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol, que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen”.

