La alocada reacción del niño que “entrenó” a Novak Djokovic luego de recibir la raqueta con la que el serbio ganó Roland Garros

El público comenzó a regresar a los estadios en algunas partes del mundo en medio de la pandemia por coronavirus. Con los respectivos protocolos de seguridad, y como ya había ocurrido en la edición anterior, varios fanáticos tuvieron la oportunidad de volver a presenciar la final de un Roland Garros que terminó con la victoria de Novak Djokovic sobre el griego Stefanos Tsitsipas.

Tras la conquista de su segunda corona en éste Grand Slam, fue en las gradas en donde se produjo un emotivo episodio cuando el serbio se acercó para agradecerle a un niño el apoyo que le brindó durante las cuatro horas que duró el encuentro con un regalo de por medio: su raqueta.

Las imágenes de ese momento recorrieron el mundo a través de las redes sociales por la emoción con la que el pequeño recibió el obsequio del actual número uno del ránking de la ATP, quien posteriormente se pronunció sobre ello en una rueda de prensa.

Djokovic habló del episodio que protagonizó con un niño

Después del punto final, el tenista de 34 años fue directo a donde estaba el joven. Tras fundirse en un abrazo, Nole volvió sobre sus pasos y le entregó su raqueta bajo una lluvia de aplausos por parte de los espectadores. Las cámaras se quedaron con el pequeño aficionado que no podía creer lo que estaba viviendo.

Una vez sentado en la sala de prensa, Djokovic fue consultado sobre ese momento: “No conozco al niño, pero estuvo en mi oído durante todo el partido básicamente. Especialmente cuando estaba perdiendo por dos sets él me estaba animando”, aseguró.

Sin embargo, ese niño escondía algo más que llegó al corazón del serbio: “Él también me estaba dando tácticas. Él me decía: ‘Mantén el servicio’, ‘Consigue una primera bola fácil y luego dicta’, ‘Ve a su revés’... como si me estuviera entrenando literalmente”, bromeó.

“Entonces pensé que fue muy tierno, muy lindo y sentí que era apropiado darle la raqueta a la mejor persona, que era él. Agradecí que se quedara conmigo y me apoyara”.

Djokovic le regaló su raqueta a un niño

Djokovic ha afianzado su liderato en el ranking mundial ATP después de proclamarse campeón en Roland Garros. Tras conquistar en París el decimonoveno ‘Grand Slam’ de su carrera, Djokovic ha estirado su botín de puntos por encima de los 12.000 y tiene casi 2.000 de renta sobre el ruso Daniil Medvedev, segundo.

Con éste nuevo trofeo, el número 1 del mundo se convirtió en el primer tenista de los tiempos modernos en ganar al menos 2 veces los cuatro grandes y se situó por vez primera en su carrera a uno del suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal, que lideran con 20.





SEGUIR LEYENDO