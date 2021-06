Máxima preocupación en el mundo del fútbol por Christian Eriksen: los mensajes de los jugadores, clubes y federaciones

Los mensajes del mundo del fútbol para Christian Eriksen

El mundo del fútbol se paralizó en el final del primer tiempo del duelo que protagonizaban Dinamarca y Finlandia en el segundo día de acción de la Eurocopa. Corría el minuto 41 cuando Christian Eriksen, la gran figura del conjunto danés, iba a recibir un saque de manos de uno de sus compañeros sobre el costado izquierdo. Cuando el balón llegó a sus pies, se desmayó sobre el césped.

Se generó una extrema preocupación en todos sus compañeros, que corrieron para socorrer a su par del seleccionado. Rápidamente, los servicios médicos se pusieron a trabajar para reanimar al futbolista del Inter de Milán y el futbolista fue trasladado consciente a un centro médico donde se le realizarán estudios para seguir el estado de su evolución y el partido quedó suspendido hasta nuevo aviso de parte de la UEFA.

Una vez que el incidente se hizo viral, las redes sociales explotaron con mensajes en apoyo a Eriksen. Uno de los primeros en utilizar su cuenta de Twitter para expresarse sobre lo ocurrido con el mediocampista ex Inter fue Sergio Agüero. El Kun, que está listo para debutar con Argentina en la Copa América, puso tres emojis: dos manos en forma para rezar y la bandera dinamarquesa. Otro de los futbolistas argentinos que se sumó al pedido fue su compañero en Italia, Lautaro Martinez. En inglés, el Toro escribió “Come on, Chris. Please, Chris”, y sumó el nick del volante en Instagram. “Vamos, Chris. Por favor, Chris”, fue lo que alcanzó a publicar el atacante del Neroazzurro.

Además, Luka Modric, capitán de la selección de Croacia, también hizo lo propio: “Eriksen”, redactó el subcampeón del mundo en el Mundial de Rusia 2018 y le sumó dos emojis de las manos en forma de rezo. El delantero del Manchester United y de la selección inglesa Marcus Rashford, el arquero de Brasil y del Liverpool, Alisson Becker, así como el colombiano Falcao y el alemán Marco Reus también se sumaron al pedido de mejora de salud que se hizo viral a través de las diferentes plataformas.

Clubes como el Tottenham, Liverpool, Manchester City de la Premier League, la Roma de Italia y varias cuentas oficiales de seleccionados como la de Panamá, México y España, también dejaron sus mensajes de aliento. “La Real Federación Española de Fútbol y la Selección Nacional deseamos mostrar nuestro más sincero apoyo y cariño al futbolista Christian Eriksen y a la Federación Danesa de Fútbol. Estáis en nuestro pensamiento. Todo saldrá bien”, escribió la federación ibérica.

