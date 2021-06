“Logramos traer a Christian de vuelta”: estremecedor relato del médico de Dinamarca que salvó la vida de Eriksen

El médico de Dinamarca, Martin Boesen, atendió a Christian Eriksen y le practicó reanimación cardiopulmonar (REUTERS/Wolfgang Rattay)

Momentos de enorme tensión se vivieron este sábado en el partido que Dinamarca y Finlandia disputaban por el Grupo B de la Eurocopa cuando el mediocampista Christian Eriksen se desplomó en pleno campo de juego y debió ser reanimado por los médicos. El alivio recién llegó cuando el futbolista pudo ser estabilizado y trasladado al hospital.

Uno de los protagonistas de la jornada fue Martin Boesen, el médico de la selección Dinamarca, quien actuó con celeridad para atender a Eriksen y realizarle la reanimación cardiopulmonar (RCP) dentro de la cancha. “Fuimos llamados al campo de juego cuando Christian se desplomó. Yo no lo había visto caer, pero estaba claro que estaba inconsciente”, contó el profesional en una conferencia de prensa que se desarrolló una vez que finalizó el partido.

Boesen dio aún más detalles de cómo fueron esos primeros momentos de abordaje: “Cuando llegamos cerca de él, estaba de lado, respiraba y podía sentir su pulso, pero de repente todo cambió y, como todo el mundo pudo ver, comenzamos a hacerle un masaje cardíaco”.

El mediocampista del Inter colapsó a los 41 minutos del primer tiempo y fue retirado en una camilla (REUTERS/Friedemann Vogel)

“El equipo médico (del torneo) llegó rápido y con su ayuda hicimos lo que había que hacer. Hemos logrado hacer que Christian volviera”, destacó el médico respecto de cómo se aplicaron los protocolos con celeridad y lograron salvarle la vida al mediocampista de 29 años.

El desvanecimiento de Eriksen ocurrió sobre los 41 minutos del primer tiempo, cuando el partido aún estaba 0-0. La conmoción que esto causó entre los futbolistas obligó a las autoridades a decretar la suspensión del partido de manera casi inmediata, pero horas después el encuentro se reanudó y terminó con victoria por 1-0 para el seleccionado de Finlandia. El pedido especial de los jugadores, luego de constatar que el mediocampista estaba consciente y bajo observación en el hospital, fue clave en la decisión de continuar con el espectáculo deportivo.

“Los jugadores decidieron jugar y lo que han intentado hacer es increíble”, dijo el entrenador danés, Kasper Hjulmand. Tras calificar a Eriksen como “uno de los mejores jugadores y una persona todavía mejor”, el DT valoró el accionar de sus dirigidos: “Decidieron en un primer momento no hacer nada hasta que no estuviéramos seguros de que Christian estaba consciente y que todo iba OK. No podría estar más orgulloso de mis jugadores. Son personas que cuidan unos de los otros”.

El jugador fue trasladado a un hospital de Copenhague (REUTERS/Andreas Mortensen)

El haber podido comunicarse de manera directa con su compañero desde el hospital fue el hecho que llevó a los jugadores daneses a pedir la reanudación del partido ante los finlandeses. “Han hablado con Christian, se encuentra bien. Esa es la buena noticia, está bien, y nuestros pensamientos están con su familia”, dijo el máximo responsable de selecciones de Dinamarca, Peter Møller.Møller. Resaltó, además, que los futbolistas decidieron volver a la cancha “por Christian”.

Luego del incidente ocurrido este sábado por la tarde, Eriksen permanece internado en el Rigshospitalet de Copenhague. La Federación de Fútbol de Dinamarca informó que “está despierto y su estado permanece estable”, a la espera de que “le realicen más exámenes”.