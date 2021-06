Chiquito Romero, sin filtro: las ofertas de Europa, el rumor de Boca y dardos a Racing y Scaloni

Sergio Romero, sobre los rumores de Boca y Racing

“Podemos confirmar que ocho jugadores dejarán el club, incluyendo los porteros Joel Pereira y Sergio Romero, además de seis miembros de la Academia: Jacob Carney, Mark Helm, Iestyn Hughes, Arnau Puigmal, Max Taylor y Aliou Traore. Les agradecemos por su servicio al club”.

Lo que se veía venir desde hace varias semanas finalmente se hizo oficial en las últimas horas. Mediante un comunicado, Manchester United anunció la salida de Sergio Romero luego de seis temporadas. Durante su paso por la institución inglesa, Chiquito atajó sólo siete encuentros de Premier League y 54 partidos en copas tanto nacionales como internacionales. Además, conquistó cuatro títulos: FA Cup 2015/16, Community Shield 2016, Copa de la Liga 2016/17 y la UEFA Europa League 2016/17.

Durante una distendida charla por Instagram con Ubaldo Matildo Fillol, el arquero brindó detalles sobre su futuro. Reconoció ofertas concretas desde Europa, se refirió a los rumores que lo vinculan con Boca y apuntó contra Racing y Lionel Scaloni.

“Quedé libre del United, y estamos trabajando para ver dónde ir a jugar. Gracias a Dios tengo varias ofertas en Europa. Como ahora está la Copa América y la Eurocopa, y varios equipos están cambiando incluso de técnicos, estamos viendo. Pero el United me comunicó que era jugador libre”, comenzó su relato. Y luego, profundizó: “Los clubes que preguntaron son todos en Europa, vamos a ver cuál es la mejor opción. Si es Inglaterra o Italia, ya conocemos. Y si es España será una nueva experiencia. Pero también hay que ver lo de mis hijas, que ya son grandes”.

El Pato, ante tantas versiones que surgen sobre su posible vuelta al fútbol argentino, le pidió al ex AZ de Holanda, Sampdoria de Italia y Mónaco de Francia aclarar su situación. “Vos me conocés, soy sincero cuando abro la boca. La única vez que Boca preguntó por mí fue con Guillermo (Barros Schelotto), que me llamó. Y la última vez que Racing preguntó, en Racing estaba de manager (Diego) Milito. Lo que se habló ahora de este periodo es todo mentira”.

Sergio Romero no seguirá en Manchester United (Reuters/Sascha Steinbach)

“No hubo acercamiento. A Román (Riquelme) lo conozco, tengo relación, lo quiero muchísimo, pero no hubo un acercamiento para ir a jugar a Boca. Y de parte de Racing no hubo un acercamiento en el último año y medio diría. Hace un año que nadie me habla. Siempre me han dicho que Racing es mi casa, y así lo siento. No necesito que me lo digan. Pero nadie se me acercó, ni me dijo te queremos o te ofrecemos esto. Es todo mentira. Las veces que escuché a (Víctor) Blanco decir que si Romero vuelve es por amor al club, lo dice él porque a mí no me llamó. Sale de su boca y es lo que él dice. No es que me llamó y me lo dijo”, arremetió el portero contra el principal mandatario de la Academia.

Según recalcó Romero, “lo de Europa está muy avanzado. Las charlas son muy concretas y constantes. Se está hablando cada dos o tres días. Pero como te digo, voy a ver lo mejor para mi carrera y mi familia”.

Durante otro pasaje de la entrevista, Fillol leyó algunas de las preguntas del público. Una fue sobre si su sueño de volver a defender el arco de la Selección argentina se había desvanecido, ya que no es tenido en cuenta en el actual ciclo. “Esa ilusión nunca se fue. Yo trabajo día a día para volver. Ese es mi objetivo. Todavía me gustaría saber por qué no estoy ”, contestó, enviándole un dardo al entrenador Lionel Scaloni. Y luego, añadió: “En Argentina tenemos grandísimos arqueros y vamos a seguir sacando grandes arqueros. Lo único que espero es que el arco de la Selección me espere para que vuelva”.

“La Selección tiene un recambio grande, pero también tiene una columna. Está (NIcolás) Otamendi, (NIcolás) Tagliafico, el Huevo (Acuña), (Leandro) Paredes, que viene jugando todos los partidos, (Ángel) Di Maria, que para mí es indiscutido, porque juega con el corazón, está el Kun (Agüero), Leo (Messi). Si bien se hizo un recambio grande, todavía se mantiene una columna que es el gran sostén. Es obvio que necesita recambio, por el paso del tiempo, pero mantiene esa pequeña base. Les va a ir bien, y espero volver”, comentó sobre el presente de la Albiceleste.

Para cerrar, Romero contó su top 3 de futbolistas que vio dentro de un campo de juego: “El primero lo tuve muchos años en la Selección, y es Leo (Messi). La gente lo conoce por lo que hace en un partido. Pero los que entrenamos con él sabemos todo lo que puede hacer. El segundo, para mí, es el Kun (Agüero). Todavía no demostró el 100 por ciento de lo que tiene. Jugó al 90, si lo hacía al 100 teníamos a los dos mejores jugadores del mundo. Si él hubiese querido, hubiese sido Messi y Agüero. Lo que hace ese enano con la pelota es increíble, y la facilidad. Después compartí con muchos jugadores que marcaron diferencia, pero no sé a quién poner. Xavi, del Barcelona, me gustó mucho”.

SEGUIR LEYENDO: