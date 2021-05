“Una completa vergüenza”: las radios colombianas destrozaron a Independiente Santa Fe tras la derrota frente a un River Plate por la Copa Libertadores

La radio colombiana que describió la histórica derrota de Independiente Santa Fe

La hazaña lograda por River Plate frente a Independiente Santa Fe por la quinta fecha de la Copa Libertadores fue vista desde todos los rincones del continente. El haber jugado con tan sólo 11 futbolistas y con Enzo Pérez como arquero improvisado durante los 90 minutos de partido no tiene precedentes. Aunque en Argentina la repercusión fue positiva, en Colombia no quedaron contentos con la actuación del elenco visitante.

Algunas de las emisiones de radio que relataron dicho encuentro hicieron un crudo análisis consumada la sorpresa. “Hoy River Plate demostró que pese a la adversidad, que pese a los obstáculo, que pese a los 20 jugadores que salieron positivos por COVID-19; que pese a tener sólo 11 jugadores incluido un arquero que no es arquero sino que es volante, hoy demostró que cuando se tiene categoría, cuando se tiene jerarquía, cuando se tiene entereza y cuando se tiene eso que usted sabe, se puede llegar a grandes cosas”, explicó un comentarista de RCN Colombia.

Y agregó sobre la actitud del cuadro colombiano: “Cuando el rival es tan chiquito, tan pequeño, tan triste, tan apocado, pues mucho más es el sabor del triunfo. Hoy Enzo Pérez se va a dormir y va a soñar muchos días con este partido memorable, el jugador que fue de portero pero que no es portero. Y me parece que en Santa Fe habría que evaluar algunas cosas y tendrían que mirar algunos nombres. Porque lo de hoy es una completa vergüenza, una pena, como para no mirar a nadie a la cara”.

La cara de preocupación del entrenador Harold Rivera durante el histórico partido. Luego de la derrota, renunció (Foto: REUTERS)

Para cerrar, realizó una última reflexión. “¿Se puede perder? Sí, claro que se puede perder. Pero hay maneras y la de Santa Fe fue la más triste de todas”, disparó el comentarista. Independiente se enfrentará a Junior la semana que viene en Ecuador por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

Otro de los medios que realizaron comentarios al respecto fue la conocida Radio Caracol. “A pesar de una leve mejoría en el segundo tiempo, lo de Santa Fe termina siendo una vergüenza. Perder contra River sin arquero, únicamente con 11 jugadores, 20 casos positivos, hizo un tiro al arco”, analizó el relator de la transmisión golpeado por el resultado que acababa de presenciar.

Además, analizó el planteo del Millonario que resguardó lo máximo posible al improvisado Enzo Pérez: “Carrascal quedó como único delantero, mandó a sus atacantes a reforzar las bandas para aguantar el resultado. Lo de Santa Fe, triste. Para salvar, sólo Castellanos y algo de lo que hizo Arias”. El club colombiano quedó eliminado de la Copa Libertadores y también quedó sin chances de caer a la Sudamericana, ya que no tiene oportunidad de terminar tercero en la zona.

