Pachuca vs Cruz Azul: la polémica en el Estadio Hidalgo por la posible violación del aforo permitido

(Foto: Twitter@JorgeLaraP)

La liguilla del futbol mexicano se encuentra en su fase intermedia con la participación de los cuatro mejores equipos del certamen. Ante el despliegue de buen futbol, y tras haber eliminado a las Chivas y al Club América, los aficionados de Pachuca se dieron cita en el partido de cuartos de final contra Cruz Azul, disputado en el Estadio Hidalgo. No obstante, en las imágenes del interior del recinto que circularon en redes sociales, pareciera que la ocupación rebasó el aforo permitido.

A quince meses de la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la situación sanitaria en México ha tenido notables mejoras. Con la implementación de la vacunación, así como la disminución de casos activos y defunciones causadas por el virus SARS-CoV.2, los recintos deportivos recibieron la autorización para recibir público durante los partidos, aunque no en su totalidad.

El estado de Hidalgo, de acuerdo con la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico vigente del 10 al 23 de mayo, se encuentra en el color amarillo. Al estar en situación de riesgo moderado, las autoridades sanitarias locales otorgaron la autorización para que la casa de los Tuzos de Pachuca pudiera albergar personas sin superar el 40 por ciento del aforo.

(Foto: Twitter@JorgeLaraP)

El recinto cuenta con la capacidad para 30 mil espectadores. La venta autorizada para el boletaje del partido disputado este miércoles 19 de mayo estuvo considerada para la ocupación de 12 mil lugares. Sin embargo, durante la transmisión de televisión, así como fotografías difundidas por usuarios de redes sociales que asistieron al duelo, se puede observar la enorme concentración de personas en las gradas.

El suceso no pasó inadvertido, pues algunos periodistas deportivos dieron a conocer el detalle. Aunque en las últimas 24 horas se reportó la existencia de 106 casos activos en la entidad, de los cuales 22 se concentran en la capital, advirtieron que la violación a las determinaciones sanitarias podría poner en riesgo la salud de los habitantes ante la posibilidad de un probable rebrote.

“La realidad es que el Estadio Hidalgo tiene una ocupación mayor al 40 por ciento permitido. La Liga MX tendrá que investigar. Es una clara violación al protocolo establecido por las autoridades”, afirmó David Faitelson en su cuenta verificada @Faitelson_ESPN.

(Foto: Twitter@JorgeLaraP)

Por su parte, el cronista deportivo Enrique Bermudez de la Serna “El Perro” también emitió un mensaje a través de Twitter. “La pandemia no ha terminado, no se debe arriesgar a la gente de esa manera. Queda claro que en el Estadio Hidalgo, en el @Tuzos vs @Cruz Azul hay mucho más del 40% de aforo, que es el permitido”, se lee en el mensaje difundido a través de la cuenta de @enriquebermudez.

A pesar de ello, la cuenta en la red social de la Liga BBVA MX, publicó algunos videos sobre la operación de los protocolos de sanidad para prevenir el contagio de la enfermedad de COVID-19. En las imágenes se observa a algunas personas con cubrebocas, así como los aparatos destinados a la toma de temperatura al ingreso y los asientos desocupados entre determinado número de lugares.

El partido de semifinal en el Estadio Hidalgo de la Ciudad de Pachuca finalizó sin goles (Foto: David Martínez Pelcastre/EFE)

Cabe mencionar que la directiva del club recibió un aviso de veto tras disputar los cuartos de final contra el América. El motivo recayó en la invasión de cancha que algunos aficionados protagonizaron al término del encuentro pues, de acuerdo con el comunicado “puso en riesgo la integridad y salud de jugadores e integrantes del cuerpo técnico”. En ese sentido, en caso de que el número de asistentes sea investigado y se compruebe el sobrecupo, los Tuzos podrían jugar los próximos partidos sin afición.

A pesar de la destacada entrada, el encuentro de semifinal finalizó sin goles. De esa forma, el finalista quedará definido en el partido de vuelta cuando Pachuca visite a Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca.

SEGUIR LEYENDO: