Por qué Jorge Campos nunca jugó en Europa

Uno de los legendarios arqueros del fútbol mexicano, Jorge Campos Navarrete, marcó un legado en la historia de los mejores porteros que ha visto el mundo del fútbol. Tenía grandes cualidades, además de ser un extraordinario delantero y sorprendió a la afición.

Pese a ello, jamás se le pudo ver triunfar del otro lado del continente. Con el talento, capacidad y carisma con la que contaba el grandioso jugador, nunca pudo migrar a Europa y jugar con algún club extranjero.

A más de 20 años de su retiro como jugador profesional, aún existe la duda de por qué tuvo una carrera más allá de los clubes mexicanos, en donde dejó un legado para cada uno.

El actual comentarista deportivo se enfrentó a esta pregunta el pasado diciembre de 2019, en compañía de Christian Martinoli, Zague, Luis García y de Carlos Luis Guerrero Warrior le cuestionaron al Inmortal las razones de por qué no ocurrió ese fichaje.

En un video para el canal de YouTube del Dr. García, previo a narrar la semifinal entre Morelia y América de aquel torneo, hablaron en la intimidad de su viaje sobre algunas cuestiones del pasado de Campos.

Se creía que Jorge Campos nunca estuvo interesado en salir del país, pues era un jugador arraigado a México y a su natal Acapulco Guerrero, a pesar de ello, el mismo Brody confesó que sí recibió una oferta.

Bajo un ambiente de intercambio de bromas entre los comentaristas de TV Azteca, Campos confesó que un club de Europa pretendió ficharlo por la cantidad de USD 5 millones, a pesar de que era una fuerte cantidad para aquella época, no se concretó la oportunidad.

“Te voy a pasar un dato, USD 5 millones me ofrecieron por mí en aquella época, no voy a dar el equipo, no voy a dar el nombre. Ahí está, con mucho respeto pero me llegó en un fax”, explicó el ex seleccionado nacional.