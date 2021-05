Se confirmó el día y horario del primer partido de playoffs de los Denver Nuggets de Facundo Campazzo vs. Portland Trail Blazers

Los Denver Nuggets de Facundo Campazzo se medirán ante Portland Trail Blazers (AFP)

La NBA ingresó en su etapa de definiciones. Mientras algunas franquicias pujan por quedarse con un boleto mediante los play-in (sistema que se implementó la pasada temporada a raíz de la pandemia del coronavirus), otras ya saben quiénes serán sus rivales. Este es el caso de los Denver Nuggets, quienes se adjudicaron su boleto tras avanzar como terceros en el Oeste.

Pese a sufrir importantes bajas durante el torneo (la más importante es la del base canadiense Jamal Murray, una de las grandes figuras de la liga estadounidense), los dirigidos por Michael Malone cerraron con un registro de 47 victorias y 25 derrotas, quedando por encima de equipos como Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard y Paul George o Los Angeles Lakers (vigentes campeones) de LeBron James y Anthony Davis.

La franquicia de Colorado tendrá como rival a los Portland Trail Blazers de Damian Lillard, quienes cerraron como sextos. El Game 1 será este sábado, desde las 23.30, en el Ball Arena. Se podrá ver mediante NBA Pass.

Facundo Campazzo se ganó la confianza de Michael Malone (AFP)

Estos playoffs no serán uno más para estas latitudes, ya que volverán a tener presencia argentina desde el paso de Manu Ginóbili por los San Antonio Spurs. Facundo Campazzo se ganó un lugar preponderante en el equipo y tras la lesión de Murray pasó a ser el base titular y principal socio para Nikola Jokic, el gigante serbio que concentra las principales esperanzas de victoria del equipo.

Ambos equipos vienen de enfrentarse el pasado domingo, pero Denver prefirió resguardar a varias de sus figuras -o darles pocos minutos en el campo- y cayó por 132 a 116. En ese duelo, el cordobés participó menos de un cuarto de hora, en el que aportó 2 puntos, 2 asistencias, 2 rebotes y 1 robo.

El ex Real Madrid, en su primer año en la NBA, promedió en la temporada regular 6.1 puntos, 2.1 rebotes, 1.2 robos y 3.6 asistencias. Estos números le valieron que los Nuggets, en sus redes sociales, comenzaran una campaña para que el argentino integre el equipo ideal de los rookies (mejor equipo de los debutantes en el torneo).

En caso de avanzar de fase, en la siguiente instancia chocará ante el vencedor del cruce que protagonizarán los Phoenix Suns de Devin Booker (segundo mejor equipo del este) y el ganador del play-in que pondrá cara a cara a Los Ángeles Lakers y los Golden State Warriors de Stephen Curry.

Por el otro lado del cuadro están los Utah Jazz (1), que se las verán contra el ganador de la llave que protagonizarán el ganador de Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs y el perdedor de Lakers-Warriors. También jugarán Los Angeles Clippers ante los Dallas Mavericks de Luka Doncic.

Damian Lillard, la estrella de los Trail Blazers de Portland (EFE/Étienne Laurent)

Los cruces confirmados de los playoffs:

Conferencia Oeste:

Sábado 22:

Los Angeles Clippers vs. Dallas MavericksHora: 22.30 (Argentina)

Denver Nuggets vs. Portland Trail BlazersHora: 23.30 (Argentina)

Domingo 23:

Utah Jazz vs. el ganador del duelo que se dará entre el vencedor de Grizzlies vs. Spurs y el perdedor de Lakers vs. Warriors (sin horario)

Phoenix Suns vs. el vencedor del duelo entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors (sin horario)

Conferencia Este:

Sábado 22

Milwaukee Bucks vs. Miami HeatHora: 15 (Argentina)

Brooklyn Nets vs. Boston Celtics:Hora: 21 (Argentina)

Domingo 23

New York Knicks vs. Atlanta Hawks (sin horario)

Philadelphia 76ers vs. el ganador del duelo entre Washington Wizards e Indiana Pacers (sin horario)

SEGUIR LEYENDO: