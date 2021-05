Arsenal y Rosario Central enfrentan partidos claves en sus zonas de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Arsenal y Rosario Central, protagonistas de la jornada de Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana entra en la recta final de la novedosa fase de grupos. Los equipos argentinos pelean por adueñarse del primer puesto que les permita obtener acceso a los octavos de final. Arsenal y Rosario Central tendrán difíciles partidos frente a Jorge Wilstermann y Huachipato, respectivamente, con el objetivo de sumar de a tres para llegar con chances matemáticas a la última jornada.

Jorge Wilstermann vs. Arsenal

Los de Sarandí tienen una dura visita a la altura para enfrentar a Jorge Wilstermann

Uno de las zonas más parejas de la Copa Sudamericana comienza su etapa de definición. Entre los protagonistas aparece Arsenal de Sarandí, que tiene un durísimo viaje a la altura de Bolivia para enfrentar a Jorge Wilstermann, último del grupo C. El partido se jugará este miércoles a las 19.30, con televisación de ESPN y arbitraje del colombiano Carlos Gutiérrez.

Por el enfrentamiento entre Ceara y Bolivar en Brasil, los de Sergio Rondina tienen la oportunidad de quedar líderes si se traen una victoria de Cochabamba. En la última jornada, el empate en ambos partidos mantuvo la paridad del grupo vigente. La quinta fecha parece ser la que acomodará de una vez por todas las aspiraciones de cada equipo y el Arse no quiere quedarse afuera en primera ronda.

En el primer enfrentamiento entre los equipos, el cuadro argentino goleó 3-0 a Wilstermann como local con tantos de Lucas Albertengo y Jhonatan Candia, en dos oportunidades. Pero como ya es conocido, los encuentros en la altura son muy complicados y en la previa se espera un trámite mucho más distinto del que se vio en el Viaducto. Además, Diego Cagna sabe que un empate o una derrota lo deja eliminado del certamen.

Vale recordar que sólo el primero del grupo es quien se clasifica a los octavos de final, fase que será nutrida por aquellos que finalizaron en tercer lugar en sus zonas de la Copa Libertadores. El cuadro boliviano necesita un verdadero milagro para pasar de ronda, mientras que Arsenal tiene chances más reales y no puede sacar otro resultado que no sea la victoria en su visita a Cochabamba.

Probables formaciones:

Jorge Wilstermann: Luis Banegas; Alejandro Melean, Teodoro Paredes, Maximiliano Ortiz, Edson Pérez; Rodrigo Morales, Moisés Villarroel, Carlos Anez, Patricio Rodríguez, Serginho; Humberto Osorio. DT: Diego Cagna.

Arsenal: Alejandro Medina; Gastón Benavídez, Mateo Carabajal, Gastón Suso, Emiliano Papa; Jesús Soraire, Juan Andrada, Alejo Antilef, Nicolás Castro; Alan Ruiz, Nicolás Miracco. DT: Sergio Rondina.

Estadio: Felix Capriles (Cochabamba)

Árbitro: Carlos Betancur Gutiérrez (Colombia)

Hora: 19.15

Televisación: ESPN

Tabla de posiciones del Grupo C:

Rosario Central vs. Huachipato

Central y la oportunidad de quedar puntero de su grupo a una fecha del final de la primera fase

El otro club argentino que se presentará en el día de la fecha es Rosario Central. El Canalla afronta un duelo importante frente a Huachipato ya que son los dos líderes del grupo A. Una victoria de los dirigidos por Cristian González los dejaría como punteros y teniendo que recibir a 12 de Octubre en la última jornada. El encuentro arrancará a las 21.30, con televisación de ESPN y arbitraje del uruguayo Christian Ferreyra.

Como no hubo acuerdo entre los clubes para el traslado del cuadro chileno a Rosario, el partido deberá disputarse en Buenos Aires. La primera idea era jugar en el estadio de San Lorenzo de Almagro, pero como en Capital Federal ya se disputan dos encuentros internacionales (River vs. Independiente Santa Fe y Vélez vs. Unión La Calera), el duelo fue trasladado a la cancha de Banfield.

Ricardo Carloni, vicepresidente primero de Central, mostró su descontento en las redes sociales: “Huachipato no acepta charter propuesto por CARC y así jugar en Rosario. ANAC no acepta vuelo Latam a Rosario. Seguridad de Ciudad Bs As no acepta partido en cancha San Lorenzo. ¿Es tan difícil poder organizar un simple partido de fútbol sin especular deportivamente y sin público?”.

Vale recordar también que el cotejo se mudó por la imposibilidad de la delegación chilena en aterrizar en el aeropuerto de Rosario debido a que es un vuelo internacional y el aeropuerto local sólo está habilitada para arribos de cabotaje. Más allá de las alternativas ofrecidas, los chilenos no quisieron cambiar de avión para no romper la burbuja sanitaria, algo que exige la Conmebol.

Probables formaciones:

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila y Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Emiliano Vecchio y Luciano Ferreyra; Lucas Gamba y Marco Ruben. DT: Cristian González.

Huachipato: Gabriel Castellón; Juan Córdova, Antonio Castillo, Ignacio Tapia y Cristián Cuevas; Joaquín Gutiérrez, Claudio Sepúlveda y Javier Altamirano; Nicolás Baeza, Cris Martínez y Walter Mazzantti. DT: Juan José Luvera.

Estadio: Florencio Sola (Buenos Aires)

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay)

Hora: 21.30

Televisación: ESPN

Tabla de posiciones del Grupo A: