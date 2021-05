El encuentro de Facundo Campazzo con Wanchope Ábila y por qué no jugará en la visita de Denver a los Detroit Pistons

Facundo Campazzo y Wanchope Ábila intercambiaron camisetas

Facundo Campazzo está atravesando un gran momento en su primera temporada en la NBA. Justo cuando la competencia está a punto de ingresar en su fase definitoria. Es que sólo quedan un par de partidos para que se termine la campaña regular y se pongan en marcha los playoffs que derivará en la definición por el título.

Este jueves por la noche, los Denver Nuggets visitaron Minnesota y el base argentino volvió a tener un juego destacado para su equipo, que venció a los Timberwolves por 114-103 con un buen aporte de Campazzo. El cordobés sumó 6 puntos, tomó 3 rebotes y volvió a tener una noche destacada en el reparto de pases gol, ya que cerró el partido con 9 asistencias en los casi 33 minutos que estuvo en la cancha.

Pero más allá de la victoria de Denver, Facundo recibió una particular visita en el vestuario. Una vez que finalizó el duelo, un ex goleador de Boca pasó a saludar al ex jugador del Real Madrid: Wanchope Ábila, que a principios de abril dejó el Xeneize para transformarse en nuevo futbolista del Minnesota FC, la franquicia que tiene la ciudad en la MLS desde 2017, le regaló a Campazzo una camiseta azul y oro número 9 y otra de su actual equipo en el fútbol de los Estados Unidos. Por su parte, el base de la selección argentina de básquet también le ofrendó su ya clásica N° 7 de los Nuggets.

Campazzo con la camiseta de Boca y Wanchope Ábila con la 7 de Denver (Twitter: @TeamFacu7)

“Que pedazo de jugador sos y mejor persona todavía @facucampazzo. ¡Gracias por tu camiseta! Que sigan los éxitos y nos vemos pronto en nuestra Córdoba querida”, escribió el ex atacante xeneize en su cuenta de Instagram en la que compartió un par de fotos que se tomó con su compatriota en el Target Center. El propio Facundo respondió el posteo de Ábila con un “Qué grande sos!”.

Más allá de la publicación tras el encuentro que tuvo a Denver como ganador, Wanchope subió varios videos en sus historias antes y durante el enfrentamiento ante los Timberwolves, que significó la victoria número 46 de la temporada para los Nuggets. “Que cracks sos @facucampazzo”, acompañó el futbolista cordobés las imágenes en el que se lo puede ver al basquetbolista argentino en la entrada en calor y luego en pleno partido.

De cara al duelo de este viernes por la noche, el anteúltimo de la temporada regular para Denver, Campazzo no verá acción ante los Detroit Pistons, uno de los equipos con peor récord en la NBA. El base descansará junto a Paul Millsap y Aaron Gordon, otras dos piezas importantes para el entrenador Michael Malone, de cara al final de la campaña y a la antesala de los playoffs.

La publicación de Wanchope con Campazzo

La franquicia de Colorado, que tiene marca de 46 triunfos y 24 derrotas, marcha en la cuarta colocación de la Conferencia Oeste, pero desde varias jornadas ya se aseguró un lugar en los playoffs. Luego del duelo en Detroit, Denver jugará su último encuentro el próximo domingo ante los Portland Trail Blazers, que hoy serían los rivales de los Nuggets en la primera ronda de la postemporada.

