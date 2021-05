Con la mínima y en casa, Atlas supera a Puebla en la ida de los Cuartos de Final

(Foto: Twitter:@Caragliom9)

A pesar de que la ida de los Cuartos de Final del Guard1anes 2021 estuvo envuelta en polémica, los Rojinegros del Atlas sacaron ventaja y se impusieron (1-0) al Puebla en el Estadio Jalisco, ubicado en la emblemática Avenida Independencia.

Un apretado fuera de lugar le dio la victoria a los tapatíos, quienes buscaran liquidar la serie en el Estadio Cuauhtémoc. Los dirigidos por Diego Cocca necesitan ganar o empatar por cualquier marcador y hasta perder por diferencia de un gol marcando de visita.

Los del Atlas siguen con una racha positiva y con un gol de Jairo Torres lograron superar a los camoteros en los primeros 90 minutos; sin embargo, nada está escrito todavía. Y es que al inicio del encuentro, Aldo Rocha le puso un bombón a Torres que no pudo definir frente al arquero, esto al minuto 7.

Al minuto 14, Renato Ibarra, un viejo conocido por la afición americanista, cobró un tiro libre que pasó rosando el ángulo de la portería rival.

El equipo visitante no se quedaría con los brazos cruzados y al minuto 32 Juan Segovia mandó un balón al poste tras el centro de otro conocido George Corral, un experimentado de la Liga MX.

Antes de que pitaran el final de la primera mitad, Renato Ibarra intentó aumentar el marcador con un disparo que pasó cerca de la portería camotera.

Ya para la segunda mitad, los rojinegros lograron clavar la pelota, esto luego de que Jesús Angulo metió un balón al área con la cabeza, Maximiliano Perg la dejó botar, se metió Jairo Torres y desvió para mandarla a guardar.

A pesar de que la jugada se revisó discretamente en el VAR, el árbitro dio por buena la acción y, por ende, validó la anotación que hasta el momento tiene con un pie en semifinales a los tapatíos.

Debido a la velocidad de la jugada, ningún jugador reclamó una posición adelantada del autor del gol. Con ello, tampoco se cumplió el criterio de revisión en el VAR sobre todas las anotaciones. El partido finalizó con uno a cero sobre los poblanos y también consiguieron una importante ventaja para el partido de vuelta.

Las críticas no se hicieron esperar. Incluso, el periodista Paco Villa así como el analista arbitral Felipe Ramos Rizo recalcaron el fuera de lugar a través de sus cuentas de Twitter. .

Las decisiones favorecieron a los equipos menos favorecidos por el puntaje durante el torneo regular. De esa forma, jugarán la vuelta con una ventaja que, en caso de saber mantenerla, podría catapultarlos a la semifinal del torneo.

TOLUCA VENCIÓ AL LÍDER

El primero de los encuentros fue entre los Diablos Rojos de Toluca y Cruz Azul, líder de la competencia. Los pupilos de Juan Reynoso, quienes no conocían la derrota desde hace 15 partidos de liga, cayeron por marcador de dos goles a uno. Sin embargo, los locales consiguieron la victoria gracias a dos penales marcados en su favor, aunque en ninguno de ellos Marco Antonio Ortiz acudió a revisar su legitimidad en la pantalla del medio campo.

El primero de ellos fue cometido en contra del goleador Pedro Alexis Canelo. En su intento por rematar un centro en el los bordes del área chica fue derrumbado y el árbitro no dudó en pitar hacia el manchón penal. La acción, aunque no fue muy clara, fue presenciada por el juez a escasos metros de distancia, motivo por el cual la decisión no fue cuestionada. El argentino se encargó de inaugurar el marcador.

Los capitalinos lograron reivindicar su posición en la tabla y consiguieron el empate antes del término de los primeros 45 minutos por medio de Matías Fernández. El segundo tiempo prometió un partido disputado y parejo, pero un segundo penal marcó la diferencia y decretó la victoria definitiva del cuadro local.

Al minuto 49, Rubens Sambueza recibió una pared de Kevin Castañeda que le permitió ingresar al área por un costado. Antes de cruzar la línea, logró sortear la patada del autor del gol. Con el balón descontrolado, y ante la inminente llegada de Roberto Alvarado para su recuperación, el argentino hizo un leve regate que le permitió continuar con la jugada.

El balón se jugó en un área cercana a la portería, por lo que el seleccionado mexicano no reculó en su intención de frenar la jugada. En ese sentido, extendió la pierna izquierda para puntear el balón y desviarlo.

