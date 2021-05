Quiénes son los 10 deportistas que más dinero ganaron durante la pandemia del coronavirus según Forbes

Conor McGregor, Lionel Messi, Roger Federer, Cristiano Ronaldo y LeBron James

La pandemia del coronavirus ha causado estragos a nivel mundial tanto en los sanitario como en lo económico, sin embargo, hay quienes pese a la crisis han ganado exorbitantes sumas y entre estas personas de destacan varias figuras del deporte mundial. Según la lista publicada por la revista Forbes, hubo diez atletas que entre todos ganaron USD 1.050 millones, cifra que incluso supera a la de 2019.

La gran sorpresa del ranking es que el líder prácticamente no tuvo actividad en el período computado: de mayo de 2020 a mayo de 2021. Conor McGregor fue el que más dinero ganó en ese lapso pese a no haber peleado y esto se debe a que sus inteligentes inversiones le permitieron embolsar USD 180 millones. El irlandés, estrella de UFC, vendió sus acciones de la marca de whisky Proper No. Twelve por casi USD 150 millones, lo que explica su escala hacia la cima.

Es la primera vez que el peleador de 32 años ocupa el primero puesto y su segunda aparición en el Top 10. Su mejor colocación había sido en 2018, cuando figuró cuarto, debido a su exitoso combate contra Floyd Mayweather, quien lideró la tabla aquel año. La última presentación del irlandés en el octágono fue en enero de 2020, cuando fue noqueado por Dustin Poirier, pelea por la que se llevó alrededor de USD 22 millones.

Segundo en el ranking aparece Lionel Messi. El argentino, estrella del Barcelona, tuvo el gesto de reducir su salario cuando el fútbol se había detenido para colaborar con el club catalán y pese a esto ingresó al podio con sus USD 130 millones. Esas ganancias, que no tienen deducciones impositivas, no corresponden solamente a su sueldo, sino además a lo que obtiene de diversas compañías que lo patrocinan y de sus empresas: USD 33 millones.

El argentino se ubicó un escalón pro delante de su archirival futbolístico, Cristiano Ronaldo, tercero en esta ocasión con USD 120 millones. Su salario anual en la Juventus es de USD 67 millones, que representa más del 50% de sus ingresos, mientras que el resto proviene de sus sponsors, como Nike, y de varias inversiones que incluyen su marca de ropa, accesorios y hasta cadena de hoteles.

El caso más peculiar es el de Roger Federer que debido a sus lesiones y a la pandemia prácticamente no tuvo actividad en el circuito ATP, pero debido a las ganancias generadas fuera del court consiguió establecerse en la séptima colocación con USD 90 millones.

Tom Brady, con 42 años, es el deportista más longevo en la lista

La lista completa

1) Conor McGregor, 32 años (Irlanda), MMA: USD 180 millones

2) Lionel Messi, 33 años (Argentina), fútbol: USD 130 Millones

3) Cristiano Ronaldo, 36 años (Portugal), fútbol: USD 120 millones

4) Dak Prescott, 27 años, (Estados Unidos), NFL: USD 107,5 millones

5) LeBron James, 36 años (Estados Unidos), NBA: USD 96,5 millones

6) Neymar, 29 años (Brasil), fútbol: USD 95 millones

7) Roger Federer, 39 años (Suiza) tenis: USD 90 millones

8) Lewis Hamilton, 36 años (Gran Bretaña), Fórmula 1: USD 82 millones

9) Tom Brady, 43 años (Estados Unidos), NFL: USD 76 millones

10) Kevin Durant, 32 años (Estados Unidos), NBA: USD 75 millones

Forbes aclara:

“Las cifras de ganancias fuera del campo son una estimación de los acuerdos de patrocinio, las tarifas de aparición y los ingresos por licencias durante los 12 meses hasta el 1 de mayo (de 2021) (...) No deducimos impuestos ni comisiones de agentes, y no incluimos los ingresos por inversiones. Nuestra lista incluye atletas activos en cualquier momento durante nuestro período de tiempo”

