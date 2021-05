“No puedo borrarlos”: Michael Jordan reveló sus últimos mensajes de texto con Kobe Bryant antes del accidente fatal

Michael Jordan reveló con conserva mensajes que le envió Kobe Bryant antes de su muerte (Foto: REUTERS)

Han pasado poco más de 15 meses de la muerte de Kobe Bryant, quien perdió la vida junto a su hija Gianna de 13 años y otros seis compañeros (además del piloto) en un accidente de helicóptero, y Michael Jordan reveló que conserva los últimos mensajes de texto que intercambiaron. La leyenda de la NBA, quien fue el faro y un gran amigo de Kobe, dio a conocer cuál fue su diálogo final.

“No sé por qué, pero no puedo borrarlos”, comentó Air Jordan en un reportaje a Jackie MacMullan de ESPN, antes de ser el encargado de presentar la inclusión de Bryant en el Salón de la Fama este sábado.

Estos últimos mensajes de texto son del 8 de diciembre de 2019, apenas un mes y medio antes del fallecimiento del ídolo de Los Ángeles Lakers. Según explicó MJ, se contactaron a las 12:18 pm hora del Pacífico. Kobe abrió la conversación elogiando una bebida que Jordan le había enviado...

— Este tequila es increíble.

— Gracias, mi hermano.

— Sí, señor. ¿Familia bien?

— Todo bien. ¿Y la tuya?

— Todo está bien.

— Felices vacaciones y espero ponernos al día pronto. ¿¡Kobe entrenador!?

Michael Jordan y Kobe Bryant, dos de los mejores jugadores de todos los tiempos en la NBA, fueron grandes amigos (Foto: REUTERS)

Michael Jordan dijo que agregó un emoji de risa con llanto a esa pregunta. “Él estaba realmente interesado en entrenar a Gigi”, explicó la ex estrella de los Chicago Bulls y actual dueño de Charlotte Hornets. Su interrogante no quedó en el aire, Kobe Bryant redobló la apuesta:

— Ah, felices vacaciones también para ti. Oye, entrenador, estoy sentado en el banquillo en este momento y estamos arrasando con este equipo. 45-8.

MJ conserva esos mensajes porque son un fiel reflejo de la personalidad de Kobe. “Estaba tan feliz. Lo estaba haciendo tan bien. Me encanta ese texto, porque muestra la naturaleza competitiva de Kobe”, explicó. A la semana siguiente de este diálogo, Bryant fue nominado oficialmente para el Salón de la Fama y en abril del 2020, después de su fallecimiento, se confirmó la inclusión.

Michael Jordan introducirá a Kobe Bryant al Salón de la Fama de la NBA.

Air Jordan reconoció que él y La Mamba Negra tenían muchas cosas en común, además de valorar el esfuerzo y la dedicación de Kobe para ganarse un lugar en la élite del baloncesto.

“Su estilo de juego era idéntico al mío. Se mantuvo fiel a su carrera, y lo respeto. En cierto modo, Kobe se hizo a sí mismo. La gente se olvida de eso. Era un chico de 18 años que se convirtió en uno de los mejores. Para mí, todo fue resultado del trabajo arduo y la dedicación. Todo el esfuerzo que hizo. Debería ser un gran modelo a seguir para muchos chicos que tal vez no quieran ir a la universidad, que quieran jugar baloncesto en alguna parte. Y se sentó en el banquillo durante mucho tiempo antes de tener su oportunidad. Pero cuando recibió su oportunidad, la aprovechó. Era un chico mentalmente duro, tal vez incluso más duro que yo. Recuerden, a las personas que me siguieron, a mis fans, no les gustó que estuviera tratando de copiar lo que yo había hecho”, analizó.

Michael Jordan se emocionó durante la ceremonia a Kobe Bryant en Staples Center (Foto: USA TODAY Sports)

Shaquille O’Neal, ladero de Kobe en Los Lakers, era otros de los candidatos para hacer su introducción al Salón de la Fama, pero la viuda del jugador, Vanessa, se lo pidió hace unos meses a Michael Jordan cuando él le envió un mensaje para hacerle llegar su apoyo y saber si necesitaba ayuda.

Ahora la leyenda de la NBA reconoce que está un poco preocupado porque le va a costar mantener la compostura durante la ceremonia. “Al principio pensaba que podría estar un poco nervioso por eso, pero luego me di cuenta de que no voy a estar nervioso por mostrar emociones por alguien a quien amaba absolutamente. Ese es mi lado humano: la gente tiende a olvidar que tengo uno”, bromeó.

