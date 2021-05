Edinson Cavani explicó por qué decidió seguir una temporada más en Manchester United y no firmar con Boca

Luego de anotar 15 goles y de ganarse la titularidad a fuerza de empuje, Edinson Cavani decidió permanecer en el Manchester United a pesar del interés de Boca. El delantero, de 34 años, amplió su contrato con el club hasta el 30 de junio de 2022, a pesar de las especulaciones que marcaban que deseaba volver vivir en Sudamérica para estar cerca de sus seres queridos.

A través de un comunicado, el atacante, que llegó a Inglaterra proveniente del PSG, y el club, explicaron los motivos de la renovación del lazo. “Siento un vínculo profundo con mis compañeros de equipo y todo el cuerpo técnico, que me motiva todos los días, por eso sé que juntos somos capaces de lograr cosas muy especiales”, señaló el punta.

“A lo largo de la temporada he desarrollado un gran cariño por el club y todo lo que representa. También me ha emocionado lo mucho que los hinchas han querido que me quede, por eso voy a dar todo para traerles nuevas alegrías. Todavía no he podido jugar con las tribunas llenas y es algo que estoy deseando hacer”. esgrimió una de las razones por las que seguirá vistiendo la casaca de los Diablos Rojos.

También apuntó a Ole Gunnar Solskjaer como un motivo por el que definió seguir en el United: “Desde el primer momento que llegué sentí la confianza del entrenador. Como jugador, esto te da la oportunidad perfecta para desarrollar tu mejor fútbol, así que quiero darle las gracias por ello”.

Posteriormente, Edinson publicó un video en su cuenta de Instagram en la que amplió detalles sobre su determinación. “Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Quería contarles que hoy fue un día especial, he decidido seguir una temporada más en Manchester, de ambas partes estamos muy contentos porque la historia siga y lo quería compartir con ustedes”, señaló.

Por último, contó una particularidad del último video en el que se lo había visto hablando en un español extraño. “Aprovecho la oportunidad para contarles un poco sobre el último video, de lo que ha sido la renovación. Me han preguntado por la forma en la que hablaba. Tenía que hablarle lo más correcto posible el español para que entendiera el traductor y tal vez hablando en criollo como hablamos nosotros, no me hubiera entendido muy bien. Así que un abrazo a todos”, concluyó.

De todos modos, que haya firmado sólo por un año puede representar un guiño para el Xeneize. Tal vez, en junio de 2022, se cumpla el sueño de los hinchas de Boca de verlo con la camiseta auriazul. Y el propio del atacante de imitar al Manteca Martínez, uno de sus ídolos de la infancia.

