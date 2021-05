Una figura del deporte en Australia se quejó por la falta de diversidad racial en una foto del equipo olímpico

La foto de la nueva ropa interior que generó el conflicto entre Liz Cambage y el Comité Olímpico y Paralímpico de Australia

Cuando restan 76 días para el comienzo de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, explotó un conflicto entre una de las referentes de la selección femenina de básquet de Australia y el Comité Olímpico y Paralímpico de aquel país por la publicación de una foto que sólo tenía como protagonistas a personas de raza blanca.

La jugadora Liz Cambage, que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con el equipo nacional, utilizó su cuenta de Instagram para quejarse ante la elecciones de los deportistas en la publicación que presentó al sponsor de la nueva ropa interior para los deportistas australianos que competirán en el evento a realizarse desde el próximo 23 de julio en la capital de Japón.

Bajo el hashtag #whitewashedaustralia, Cambage dejó su visión sobre la falta de diversidad racial en la imagen que difundió la empresa Jockey Australia. “Lo he dicho una vez, lo he dicho un millón de veces: ¿CÓMO QUIERO REPRESENTAR A UN PAÍS QUE NUNCA ME REPRESENTA?”, fue el mensaje que escribió la basquetbolista en la publicación de la cuenta del nuevo anunciante del comité australiano.

A través del formato historia en Instagram, la pivot de 2.03 metros y que también se coronó subcampeona del mundo en España 2018, publicó varios videos en el que marcó su posición ante la presentación de la nueva indumentaria y también se refirió a otra foto que anunció la entidad que rige los destinos del deporte olímpico australiano en la que sólo apareció un atleta local con ascendencia indígena.

“Ustedes realmente hacen cualquier cosa para eliminar a los POC (personas de color) de la vanguardia cuando son los atletas negros los que lideran el grupo. Hasta que los vea haciendo más, me quedaré fuera de este”, remarcó Elisabeth, dirigiéndose al Comité Olímpico de su país.

Una de las fotos promocionales del equipo olímpico con la nueva indumentaria para Tokio 2020

En la imagen que pone Cambage como ejemplo se puede ver al jugador de la selección de rugby seven Maurice Longbottom (el segundo de la derecha), que vestía una camiseta que destacaba la herencia indígena de Australia. “Sé quién es Longbottom”, dijo en uno de los videos que subió a sus redes sociales. “Él era el que vestía el uniforme indígena, claramente... estoy hablando del resto de la foto. Una POC [persona de color] simbólica en una foto no es lo suficientemente buena”.

Además, la jugadora australiana que es parte de la franquicia Las Vegas Aces de la WNBA, también también publicó imágenes de Cathy Freeman, medalla dorada en los 400 metros en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, junto con la siguiente leyenda: “También solo para recordarles que el momento deportivo más grande de Australia fue gracias a una mujer indígena negra”, escribió.

Frente a las declaraciones de Cambage, el Comité Olímpico y Paralímpico Australiano publicó un comunicado en el que explicó que la sesión de la nueva marca de ropa interior, “debería haber reflejado mejor la diversidad de nuestro equipo”.

Liz Cambage, la estrella de la selección de básquet australiano

“Los atletas puestos a disposición de Jockey podrían y deberían haber reflejado mejor la rica diversidad de atletas que representan a Australia en los Juegos Olímpicos”, explicó la primera parte del reporte. “Sin embargo, la AOC tiene una historia muy orgullosa de celebrar y promover la diversidad en todas sus formas. Desde la reconciliación indígena, las personas de color, la igualdad de género y todas las formas de diversidad, la AOC está legítimamente orgullosa de su historial”.

Además, confirmaron que impulsarán cambios en los estatutos del Comité. “La Asamblea General Anual considerará un cambio en la Constitución de la AOC que asegurará la representación de los aborígenes y de la Isla del Estrecho de Torres en nuestra Comisión de Atletas. El mes que viene lanzaremos nuestro Plan de Acción Reflexionar sobre la Reconciliación luego de una larga consulta con nuestro Comité Asesor Indígena”, explicó la entidad.

