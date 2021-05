De idolatrarlo por TV a tenerlo de compañero: Luca Vildoza compartirá plantel en New York con su jugador favorito

Las declaraciones de Luca Vildoza sobre la NBA años atrás

Luca Vildoza llegó a la NBA. Cumplió su sueño; el de miles de chicos que juegan al básquet. Pero no es un solo objetivo el que tendrá la tilde. El desembarco en la mejor liga del mundo contará con varias perlitas para analizar porque estará en una de las franquicias míticas como es New York Knicks, pero también porque compartirá el roster con uno de sus ídolos de la infancia: Derrick Rose.

Cuando todavía le faltaban unos años para pegar el salto a Europa, fue el propio base quien confesó su admiración por el hombre que en esa época se desempeñaba en los Chicago Bulls. “Tenía como ídolo a Derrick Rose, no digo que ahora no lo sea, aparecieron muchos bases que me hicieron dudar”, contó en el 2015 entre risas al canal DeporTV. Lógicamente, una vez que comenzó a circular con fuerza el rumor de su desembarco en la Gran Manzana, sus palabras se hicieron rápidamente virales.

Rose tiene 32 años y fue el pick 1 del draft 2008, que justamente tenían unos Bulls que estaban en pleno proceso de reconstrucción. En su primera temporada con el mítico equipo de Chicago, promedió 16.8 puntos, 6.3 asistencias y 3.9 rebotes por partido con unos 37 minutos de presencia en cada juego. Más allá de la rotura ligamentaria que tuvo en los primeros años, se marchó en el 2016 de esa franquicia tras haber sido el MVP más joven de la historia de la NBA (2010/2011), con tres presencias en los al All-Star Game y con una final de Conferencia que terminó con derrota 4-1 ante los Miami Heats de LeBron James en el 2011.

Derrick recaló precisamente en los Knicks para 2016, pero tuvo otra lesión que le complicó su estadía en esa franquicia y para 2017 emigró a los Cleveland Cavaliers e inició un derrotero que se completó con pasos por los Minnesota Timberwolves y Detroit Pistons hasta que en febrero del 2021 fue canjeado para sellar su retorno a los Knicks. Aunque muchos aseguran que las segundas partes nunca son buenas, el base está haciendo trizas ese concepto: es uno de los líderes de la mejor temporada en ocho años del equipo de New York, ubicándose como el tercero con más puntos del equipo en promedio (14.3) detrás de Julius Randle y RJ Barrett. Además, es segundo en asistencias (4.1).

De idolatrarlo, a tenerlo de compañero: Derrick Rose, hoy en los Knicks (Foto: Reuters)

En aquella nota que se hizo viral, Vildoza también reconoció que sentía que su juego estaba más asociado a lo que hacían en cancha Russell Westbrook y Kyrie Irving, por entonces en Oklahoma City Thunder y en Cleveland Cavaliers, respectivamente. “Me identifico mucho con Westbrook que le gusta mucho el aro y que físicamente es tremendo. Están Kyrie Irving y Russell Westbrook que son los que más me identifico con la posición de base. Yo no digo que soy tremendo, pero saco ventaja con lo físico”, señaló sobre estos dos hombres que hoy se desempeñan en Washington Wizards y Brooklyn Nets, respectivamente.

El jugador argentino de 25 años, que viene de tener su mejor año en el Baskonia tras ser elegido MVP en las finales de la Liga ACB que conquistó su equipo en 2020, deberá buscar su lugar en el roster de los Knicks. Posiblemente su arribo esté más asociado a buscarle un respaldo al joven RJ Barrett, pick 3 del Draft 2019 –detrás de Zion Williamson y Ja Morant– y una de las estrellas de este año soñado de los dirigidos por Tom Thibodeau. Tal vez la batalla por sumar minutos deba dársela a Alec Burks, un experimentado de 30 años que jugó siete temporadas en Utah y después se repartió en los últimos dos años por Cleveland, Sacramento, Golden State y Philadelphia.

“Mi objetivo siempre fue jugar en Europa en un buen club y después si se da el sueño de jugar en la NBA sería un orgullo. Recuerdo el debut de Manu Ginóblili contra los Lakers, entra, hace un par de dobles y estábamos más que contentos”, revivió en esa entrevista sobre una escena que vio en el 2002 cuando apenas tenía 7 años. Vildoza tuvo su estreno en el 2011 con Quilmes de Mar del Plata, el club de su ciudad, y marcó su explosión tras el subcampeonato del mundo en 2019 con la selección argentina.

Si bien los rumores ya lo ponían en la periferia de la NBA, durante las últimas horas los Knicks decidieron pisar el acelerador y precintaron su desembarco a días de volver a disputar unos playoffs después de ocho años de ausencias.

Vildoza brilló durante el 2020 en Baskonia (Foto: EFE)

