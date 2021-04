Gabriel Deck habló el día después de su debut en la NBA: “Siempre trabajé para estar en lo más alto”

Gabriel Deck habló el día después de su estreno en la NBA (AFP)

Pasaron menos de 24 horas y él todavía parece estar incrédulo. Llegó a Estados Unidos hace poco más de una semana y, luego de superar los protocolos sanitarios que establece la liga, se vistió con la camiseta número 6 del modelo naranja de los Oklahoma City Thunder y cumplió uno de los sueños de su vida. Gabriel Deck tuvo su debut en la NBA y ya desde su primera acción ofensiva demostró que dará todo en los 10 partidos que le restan para mostrar que llegó a su lugar en el mundo del deporte.

Gracias a una invitación de la NBA Latam, este medio participó de una conferencia virtual con el oriundo de Colonia Dora, que habló de su estreno en la competición ante los New Orleans Pelicans de Zion Williamson y cómo fue el proceso para llegar a su nueva franquicia.

Ante la consulta de Infobae sobre cuánto buscó poder pegar el salto del básquet en Europa y llegar a la mejor liga del mundo, Deck fue contundente. “Siempre trabajé para estar en lo más alto. Es donde uno quería llegar. Siempre lo ansiaba, trabajaba con esa mentalidad”, mencionó Tortu.

“Se dio ahora, no tuve ninguna duda de dejar la decisión de venir. Siempre lo miraba de chico por TV”, agregó sobre el deseo que se convirtió en realidad cuando eligió dejar el Real Madrid para mudarse a Oklahoma.

Deck arribó a la ciudad de su franquicia el pasado jueves 22 de abril. A partir de su llegada, el ex alero de San Lorenzo tuvo que superar seis hisopados en días consecutivos para estar disponible este jueves en el duelo ante los Pelicans. Sólo con prácticas individuales, Tortu saltó a la cancha con una decena de partidos por delante para mostrar toda su capacidad. Y así lo hizo en la primera acción ofensiva cuando, sin miedo, logró sus primeros dos puntos en la NBA contra el gigante Zion Williamson.

Deck jugó 15 minutos y anotó 2 puntos, tomó 2 rebotes y repartió una asistencia de faja en su debut (AFP)

¿Cómo transitó su despedida de Madrid y su desembarco en Estados Unidos? “Un poco movido estos días, pero contento, feliz de estar en este club, que me está ayudando de la mejor manera. Fue asombroso”, dijo en relación a su primer juego en OKC.

Ahora, la participación en cancha de Deck será fundamental para asegurar el contrato que le ofreció el Thunder, que no está garantizado. Seguramente, el entrenador Mark Daigneault le dará más que los 15 minutos de su estreno. Y él sabe que deberá dejar todo, como es su costumbre, para dejar su huella. “Tratar de dar el máximo, como lo hace cada jugador aquí. Día a día, en defensa, en rebotes, correr el campo. Me pidió que sea yo mismo. Eso me permite estar cómodo. A pesar que fue el primer partido, creo que día a día iré aprendiendo junto al equipo”, explicó el santiagueño sobre los pedidos del coach.

El ex Real Madrid se convirtió en el argentino número 14 que puso un pie en la liga estadounidense. Por una situación del calendario, el debut de Deck se produjo en una nueva noche de Campazzo en la NBA con los Denver Nuggets. ¿Qué le dijo Facundo en la previa de su estreno? “Me escribí con Facundo antes del partido para desearme suerte y me dijo que disfrute. Siempre estamos hablando con otros chicos de la selección. Es un orgullo estar en esta liga”, expresó.

“Los asados creo que vamos a poder hacerlos cuando nos encontremos. Seguramente nos podramos ver”, sumó Tortu sobre un futuro encuentro con su amigo cordobés en la charla con los medios de Latinoamérica.

Campazzo y Deck volverán a comer asados juntos en Estados Unidos

Luego del duelo ante New Orleans, la seguidilla de partidos como local para Oklahoma continuará contra Indiana Pacers el sábado 1 de mayo, ante Phoenix Suns el domingo 2 y el martes 4 será anfitrión de los Sacramento Kings. A continuación, Deck podrá disfrutar de enfrentarse a los Golden State Warriors de Stephen Curry el próximo jueves 6 y sábado 8. Ambos partidos serán en San Francisco. Situación similar sucederá ante los Kings en Sacramento (domingo 9 y martes 11) antes del último partido de la fase regular, que será como local frente a Utah Jazz, uno de los candidatos al título, el viernes 14 de mayo.

“Mi idea es sumar. Ir creciendo. Adaptarme a esta liga y espero poder estar muchos años en la NBA. El club me facilita todo. Estoy muy tranquilo”, dijo el santiagueño de cara a lo que vendrá.

Antes de la despedida, y después de agradecer los mensajes de apoyo que recibió de toda Argentina, Deck puso como objetivo mejorar un aspecto de su juego. “El tiro de tres puntos, tratar de mejorarlo, aquí la distancia es más larga, pero con trabajo voy a estar bien”.

