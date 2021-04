Las razones por las que Henry Martín podría ir a Tokio 2020

El jugador azulcfema se ha consolidado como uno de los mejores en la Liga MX(Foto: Twitter/@ClubAmerica)

El jugador yucateco, Henry Martín atraviesa uno de los mejores momentos en su carrera con el América. Por esa razón, Jaime Lozano, director técnico de la Selección Nacional Olímpica, dejó claro durante una charla para W Deportes que hay muchas posibilidades de que el jugador azulcrema llegue a reforzar su plantilla y emprenda el viaje a Tokio.

Tras la ausencia de Raúl Jiménez y José Juan Macías en bajo nivel, la delantera es una de las posiciones a reforzar. Martín, es uno de los principales candidatos para ocupar una de las tres plazas de refuerzos en los Juegos Olímpicos, incluso ya fue vacunado como parte de la prelista de Lozano.

“Henry es un jugador físicamente muy fuerte qué pasa por un gran momento, por algo ha llegado a la Selección Mayor y ha dejado en la carrera a jugadores como (José Juan) Macías”, declaró el estratega en entrevista para WDeportes.

Henry Martín celebrando un gol en el Clásico Nacional (Foto: Twitter/ @ClubAmerica)

“Macías a lo mejor la inestabilidad un poco de los resultados con su club lo han mantenido al margen con la Mayor, también el que ha estado con nosotros es Henry, ha hecho goles se y se ha mantenido en el América. No es fácil mantenerse en América en un gran nivel. Ha sido referente, llegó técnico nuevo y lo sigue metiendo”, agregó Lozano.

Asimismo, Jaime Lozano aseguró que Henry aportará a su conjunto goles y liderazgo en busca de repetir la obtención de la Medalla de Oro: “Henry es un gran delantero, necesitamos goles, necesitamos esfuerzo, voluntad y que sea un gran líder para todos los demás. Eso me daría él ”, finalizó.

Es preciso destacar que Martín, en sus participaciones con el Tricolor mayor, ha jugado ocho partidos y ha anotado dos tantos.

Luego de un mes de ausencia debido a una lesión, el yucateco entrenó el día de hoy con el equipo de Coapa. Pese a estar evolucionando favorablemente, aún se desconoce si el atacante reaparecerá con el equipo ante el Toluca el próximo domingo, aunque se espera que pueda salir por lo menos a la banca. La última vez que apareció en un partido con las Águilas, fue en la Jornada 12 en el partido contra Mazatlán.

El jugador de América Henry Martín es uno de los principales candidatos para reforzar al Tri Olímpico (Foto:José Méndez/EFE/Archivo)

Henry Martín es actualmente uno de los mejores goleadores mexicanos y también es uno de los jugadores más constantes en los últimos años para su plantel. Sus capacidades ofensivas, visión de juego, acertados pases al espacio, eficiente juego aéreo y contundente definición lo convierten en uno de los jugadores más completos de la Liga MX.

Cabe mencionar que no siempre fue así. Incluso, en un principio Henry no pensaba llegar a ser futbolista profesional. De no ser por un constante trabajo y oportunidades que se le presentaron, no hubiera tenido el impulso para consolidarse en el máximo circuito del futbol mexicano.

Aunque desde muy joven demostró una gran pasión por el balompié, nunca aspiró a convertirse en un jugador de Primera División. Martín ingresó a la Universidad Autónoma de Yucatán para cursar la carrera de Ingeniería Civil y compartir la profesión de su padre y hermanos.

El delantero juega con el equipo de Coapa desde 2018 (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

Mientras él aún cursaba el quinto semestre de su carrera, llamó la atención del visor de Venados de Mérida: Daniel Rosello. El visor lo invitó a probarse con el equipo del entonces Ascenso MX, el delantero aceptó pero no abandonó a su equipo anterior ni tampoco sus estudios.

Durante su primer año con Venados marcó un total de 10 goles entre liga y copa, lo que despertó el interés de Xolos de Tijuana. En verano de 2014, comenzó su trayectoria en Primera División donde anotó 13 tantos en 94 partidos con el conjunto fronterizo.

En Tijuana, logró ganarse la confianza de Miguel Herrera. Durante la segunda etapa del Piojo como entrenador del América, decidió sumar a Martín a sus filas para 2018.

